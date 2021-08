Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, tempo di novità: la svolta più dolce

Ambra Angiolini è stata pizzicata al fianco del compagno Massimiliano Allegri. Si prospetta un nuovo scenario per la coppia, sempre più affiatata.

Innamorati, famosi e pieni di talento. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri hanno catturato i riflettori in questi giorni in merito alla loro love story. Ambra, tra le attrici e conduttrici più amate in Italia, dopo l’addio a Francesco Renga si è legata da quattro anni a Massimiliano, noto allenatore. Un grande amore, nato nel 2017 a seguito di un incontro casuale avvenuto grazie ad amici comuni, che vede i due felici come non mai anche se in passato sembra abbiamo vissuto un periodo di crisi.

Crisi dovuta alla distanza tra l’allenatore e l’attrice creata dalla posizione geografica delle loro abitazioni, lui viveva a Montecarlo mentre lei a Brescia con i suoi due figli. Le voci sulla possibile rottura sono state tuttavia affossate da alcuni scatti che a inizio estate hanno ritratto i due in vacanza insieme. Inoltre la scelta dell’allenatore di ritornare alla Juventus rappresenta un vantaggio per la relazione con Ambra in quanto si è trasferito in Piemonte.

Ambra Angiolini e Max Allegri: nuovo futuro per la coppia

Colazione più dolce per Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. La coppia è stata paparazzata a Torino mostrandosi affiatata come non mai. Gli obiettivi dei fotografi di Chi hanno immortalato l’attrice e l’allenatore in un bar situato sotto l’abitazione dell’allenatore intenti a scambiarsi dolci effusioni.

Con la decisione di Massimiliano di allenare i bianconeri si prospetta una svolta del rapporto con Ambra in quanto vivendo nel capoluogo piemontese i due potranno condividere la quotidianità.

Sembra che Ambra si sia trasferita a Torino nell’abitazione del compagno e secondo alcuni rumors l’attrice avrebbe ricevuto già l‘anello.

Si prospetta quindi un futuro roseo per Ambra e Massimiliano sempre più affiatati. In questi giorni estivi l’attrice, dopo aver terminato le riprese di una serie tv, si sta dedicando momenti di relax, mentre l’allenatore è impegnato sul campo.