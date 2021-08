Antonella Clerici, finalmente la proposta più desiderata: c’è la data

Antonella Clerici si prepara a vivere grandi emozioni. Una stagione densa di appuntamenti, non solo in tv

Antonella Clerici si prepara a tornare in tv. Ormai manca sempre meno per il ritorno del palinsesto autunnale Rai e come è successo già l’anno scorso, Antonellina sarà al timone del suo programma mattutino che accompagna i telespettatori al pranzo e al Tg. Si tratta di “È Sempre Mezzogiorno” che a settembre ritorna puntuale su Rai 1.

Per lei poi anche la conferma di “The voice Senior” per una seconda edizione, dopo il successo dello scorso anno, che già da ora incuriosisce molto. Insomma sarà una stagione ricca di impegni quella che sta per arrivare per la nota conduttrice che però, secondo alcune indiscrezioni, si appresta a vivere anche altre emozioni. Non sul piccolo schermo ma nella vita privata. Per lei è arrivata la proposta più attesa.

Antonella Clerici, la notizia che tutti aspettavano: è magia

Antonella Clerici pronta a convolare a nozze. È il settimanale NuovoTv che svela che dopo un po’ di tempo, è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando.

Il suo Vittorio Garrone le avrebbe chiesto di sposarla. Un passo che i due immaginavano da tempo e che pare stia, finalmente, per concretizzarsi. Il compagno della Clerici le avrebbe fatto la proposta nel corso della loro recente vacanza in Normandia, tra Deauville e Utah Beach, secondo il settimanale. La risposta? È stata ovviamente positiva con una Antonella super felice per il passo che affronteranno insieme.

La Clerici e Garrone hanno fatto una romantica vacanza di coppia, senza Maelle, la figlia che la presentatrice ha avuto da Eddy Martens ed senza nemmeno i figli dell’imprenditore. I due sono legati ormai da sette anni e vivono in una magnifica tenuta in Piemonte, a Arquata Scrivia, completamente circondati dal verde, con un bosco e tanti animali.

Un nido d’amore perfetto ed un posto incantato e magico dove vivere. Il matrimonio potrebbe essere organizzato proprio nel bosco? La possibilità non è da escludere spiega il settimanale di Signoretti anticipando che per l’evento ci sarebbe già la data.