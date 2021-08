Elena Santarelli compie 40 anni e ne dimostra la metà. La spaccata in bikini della conduttrice lascia attoniti i fan: visione pazzesca

Il tempo scorre inesorabilmente, ma non per Elena Santarelli, che sembra non subirne gli effetti. Una bellezza eclatante, che fin da giovanissima le permette di farsi notare come indossatrice, sfilando per le maggiori firme. Misure perfette, distribuite per 180 centimetri di seducente avvenenza, caratterizzata sempre dall’inconfondibile classe che contraddistingue la conduttrice.

L’esordio televisivo avviene nei panni di valletta per il famoso game show “L’eredità“, condotto da Amadeus, e dopo un’apprezzatissima partecipazione all'”Isola dei Famosi“, fa parlare di sè per il calendario sexy concesso a Max, per molti impossibile da dimenticare.

In seguito dà ampio sfoggio delle sue capacità di presentatrice, per l’onorevole carriera che la annovera tra le showgirl più apprezzate della televisione. Raggiunge il traguardo dei 40 anni proprio oggi, e per l’occasione decide di dimostrare ai fan la sua smagliante forma fisica, ai limiti dell’incredibile.

Elena Santarelli, fisico pazzesco

Elena Santarelli festeggia il compleanno in vacanza, nella location del mare cristallino della Sardegna, dove trascorre momenti di piacevole relax in dolce compagnia. Accanto a lei, il marito Bernardo Corradi, ex calciatore con il quale ha costruito un solido rapporto sentimentale dal 2006, per coronare l’amore con il matrimonio celebrato nel 2014.

Dolcissimo il messaggio che il marito riserva alla conduttrice su Instagram, in una dedica che evidenzia la loro felice vita di coppia: “Ti ho conosciuta che eri solo una ragazzina bellissima… adesso al mio fianco ho una Donna matura, forte e sensibile allo stesso tempo, la cui bellezza sembra aver ingannato il tempo… auguri amore mio, ti amo“.

E osservando l’immagine postata dalla showgirl per festeggiare il grande giorno, risulta inevitabile trovarsi d’accordo con le sue considerazioni. Elena Santarelli in bikini regala una spaccata da urlo ai fan, sfoggiando il fisico pazzesco che dimostra la metà degli anni compiuti.

“Ho sempre 20 anni, ne ho aggiunti 20 di esperienza“, una battuta per ironizzare sul traguardo raggiunto, che tuttavia risulta totalmente credibile.