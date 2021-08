Elisa De Panicis e il video sexy in barca insieme ad un’amica – FOTO

La bella De Panicis ha condiviso un video su instagram dove balla in bikini su una barca con una amica, che spettacolo

Elisa De Panicis è bellissima e sensuale su instagram in un video dove balla in modo sensuale con una amica. Le due sono in bikini e sfoggia entrambe un fisico mozzafiato. La De Panicis regge in mano la doccetta e intanto bagna lei e l’amica. Un video decisamente hot che fa impazzire il web ma anche indignare. Oltre ai commenti degli utenti che la ringrazia per il belvedere, ce ne sono altri che non accettano l’esibizionismo.

Elisa De Panicis criticata sempre di più per i suoi contenuti

La bella influencer viene criticate sempre di più per i contenuti che sceglie di condividere sui social. L’ultimo post che ha pubblicato la ritrae mente balla in modo sensuale e provocante con una sua amica, a bordo di una barca in bikini. L’intento delle due è abbastanza chiaro, attirare attenzione e far parlare di loro. Tuttavia non fa piacere a tutti questo esibizionismo e continua volontà di provocare con il proprio corpo.

Un utente non ci sta più e risponde con un commento forte:”Voi pietose sopratutto perché il vostro scopo è di ricevere i complimenti più disgustosi dai quattro morti di figa che sbavano sui social, in un momento storico che stiamo vivendo ora in questi giorni, dove migliaia di donne stanno vivendo orrori indicibili, il solo commento che mi sale è: “Schifo!!”. L’influencer non ribatte a questi messaggi provocatori e negativi e risponde condividendo contenuti ancora più sexy. Ha da poco pubblicato alcune foto in biancheria intima mostrando il suo corpo tonico e scolpito. La bella De Panicis si trova in vacanza a bordo di uno yacht. Condivide i suoi pranzi di lusso in ristoranti bellissimi con le sue amiche.

E poi fa un appello agli uomini che si sono tinti i capelli di biondo ad aprile e che ora hanno i capelli come dice lei “a peli di gallina”, consiglia di usare molto balsamo. La bella De Panicis appare sempre single al momento, è sempre circondata da amiche e mai da un uomo. In questo periodo sta girando molto per le vacanze estive tra Mykonos e Saint Tropez.