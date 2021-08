Ilary Blasi e Francesco Totti più innamorati che mai. La FOTO che fa sognare i fan

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno trascorrendo delle felici vacanze di famiglia sull’isola di Ponza. Sul web appare una foto speciale che fa sognare tutti i fan della coppia

Ilary Blasi e Francesco Totti sono i protagonisti di una favola in chiave moderna che continua da oltre 20 anni. Agli inizi degli anni duemila lei era una giovane showgirl in erba, apparsa come letterina del programma di Canale 5 “Passaparola”; lui era già un atleta ben formato, stella della Roma e calciatore famoso in tutto il mondo.

Colpo di fulmine per il capitano della squadra della capitale che, grazie a un corteggiamento costante ma delicato, è riuscito a far capitolare l’oggetto del suo desiderio. Ne è passata di acqua sotto i ponti. La carriera di Ilary Blasi è decollata, divenendo una delle conduttrici più capaci della televisione nostrana. I due si sono sposati 16 anni fa, il 19 giugno 2005, e hanno avuto tre figli (Cristian, Chanel e Isabel).

Ilary Blasi e Francesco Totti: eterni innamorati in vacanza

Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

Ilary Basi ha recentemente concluso il suo impegno durato mesi alla conduzione del reality “L’Isola dei famosi”. Al momento si sta godendo meritate vacanze in compagnia della famiglia, facendo sfoggio di bikini raffinati che mettono in risalto la sua splendida forma fisica.

Accanto a lei troviamo il marito, l’ex calciatore Francesco Totti; anche lui, appese le scarpette al chiodo, non si è minimamente lasciato andare ma si mostra al mare con addominali scolpiti e muscoli guizzanti.

Su Instagram sono apparse recentemente immagini della celebre coppia in compagnia di Marcell Jacobs, atleta che ha fatto sognare l’Italia grazie all’oro olimpico ottenuto recentemente a Tokyo nei 100 metri piani e nella staffetta.

La foto che però ha fatto sognare di più i fan di Ilary Blasi e Francesco Totti risale al giorno di Ferragosto. Si tratta di un primissimo piano dei due: lei di profilo, i lineamenti parzialmente nascosti da un cappellino, lui le è accanto con lo sguardo intenso fisso in camera.

Lo scatto è stato pubblicato contemporaneamente da entrambi sui rispettivi profili pubblici sui social. Solo Totti allega una didascalia: “Io e te” – scrive, annettendo un cuoricino rosso. Dopo 16 anni insieme (senza contare il fidanzamento) sono una coppia ancora frizzante e innamoratissima, una vera gioia per chi li segue e ammira da tempo.