Eleonora Pedron è riflessiva sul letto in lingerie di prima mattina – FOTO

La bella Eleonora Pedron ha condiviso una foto su instagram dove appare in biancheria intima e pensierosa

Eleonora Pedron è bellissima e sensuale di prima mattina con la luce che entra dalla finestra, e lei seduta sul letto con la mano sul volto a riflettere. Nella didascalia scrive:“Ipotesi, generalizzazioni empiriche, assiomi, postulai e teoremi”. La foto l’ha scattata il compagno Fabio Troiano che commenta subito con i cuori la bellezza della fidanzata.

Eleonora Pedron è il soggetto preferito di Troiano da fotografare

La Pedron è bellissima e anche il suo compagno lo sa, l’attore non fa altro che fotografarla in ogni momento. Di prima mattina, con un bicchiere di vino in mano e persino mentre è scomposta e si sistema i capelli. I due sono sempre più innamorati e felici. La Pedron tempo fa ha rivelato che Fabio Troiano era nel suo destino. Era quindi destinata a prendere la strada successiva. Lei infatti è stata sposata con Max Biaggi da cui ha avuto due figli, ma le cose tra i due non hanno funzionato e si sono separati. La Pedron definisce la storia d’amore con Troiano bella e calma.

La Pedron sostiene che Troiano è il suo destino non solo per un fattore romantico ma perché il loro incontro è avvenuto proprio per uno scherzo del destino. L’ex Miss Italia infatti ha incontrato il suo amore a bordo di un treno che non doveva prendere. Lei doveva prendere il treno dopo e lui quello prima da Roma a Milano e cambiando l’orario entrambi si sono incontrati a bordo e anche seduti vicini. Ha spiegato la Pedron che per tutto il viaggio in realtà non si sono rivolti la parola. Solo alla fine del viaggio, prima di scendere si sono detti una frase e da lì è partito tutto.

Questo avveniva due anni fa. La Pedron sostiene che è un amore calmo ma non per questo vuol dire che sia senza passione, anzi. Il rapporto è maturo e s’imparano a conoscere giorno per giorno. Lui ha casa a Milano e lei a Monaco ma nell’ultimo periodo hanno vissuto insieme da lei. Nei loro progetti futuri si parla di matrimonio e figli, staremo a vedere quando accadrà.