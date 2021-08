La Salemi ha condiviso su instagram un video dove mostra tutti i momenti più belli della sua estate 2021

Giulia Salemi è bellissima nei momenti più belli della sua estate, che ha deciso di condividere un instagram. Comincia con lei vestita da sera di fronte una piscina e poi appare in acqua, abbracciata al suo Pierpaolo, a cena con gli amici e a fare giochi in acqua divertenti. Momenti unici e bellissimi che hanno reso questa estate una delle migliori per l’influencer.

Giulia Salemi e gli ultimi giorni di vacanza con il suo Pierpaolo

L’influencer ha condiviso una serie di stories su instagram dove mostra che è partita per gli ultimi giorni di vacanza con il suo Pierpaolo. Spiega che la destinazione è la Grecia, trascorreranno tre giorni a Santorini e poi altri tre a Mykonos. La Salemi appena arrivata ha fatto un tour della stanza d’albergo per i suoi followers, una camera di lusso con un giardinetto esterno con piscina. Una suite davvero magnifica. Inquadra poi alcuni posti davvero mozzafiato del luogo. Appare poi a cena con Aurora Ramazzotti e il fidanzato. I quattro insieme cantano e scherzano insieme.

A cena la Ramazzotti chiama il padre Eros per fargli vedere la cena squisita che stava per divorare a Mykonos, e lui fa intendere che non è proprio una cena leggera a base di melanzane e cipolla. La Salemi ha trascorso davvero un’estate da sogno tra le location più ambite e belle che ci sono. Prima Ibiza poi Sardegna e infine Mykonos e Santorini. Ha viaggiato sempre con il fidanzato Pierpaolo con il quale ormai fa coppia fissa dalla fine del reality del Grande Fratello a dicembre. I due si sono conosciuti nel programma e piano piano si sono innamorati ogni giorno sempre di più. All’inizio lei era scettica per via della storia finita con Francesca Monte che era nata anch’essa nella casa del Grande Fratello Vip.

Inoltre Pierpaolo Petrelli inizialmente si era invaghito della bella Elisabetta Gregoraci che però non lo ha mai voluto davvero. Nonostante tutto i due si sono innamorati e ora stanno vivendo una storia d’amore incredibile. Lei ha anche conosciuto il figlio di Pretelli e Ariadna Romero, nell’occasione del suo compleanno.