“Non sei umana” Miriam Leone, fuori il ventre: bellezza che non ha eguali – FOTO

La bellissima siciliana ha pubblicato una serie di scatti da togliere il fiato. Fisico mozzafiato e sorriso ineguagliabile. Un fascino senza eguali

Miriam Leone è nell’immaginario degli italiani una delle Miss Italia più belle di sempre.

Classe ’85, catanese doc, vince l’edizione del concorso di bellezza, condotto da Carlo Conti, nel 2008.

Durante quell’edizione Miriam era stata inspiegabilmente eliminata e poi ripescata, sbaragliando la concorrenza e vincendo anche la fascia di Miss Cinema oltre a essere incoronata come la più bella d’Italia.

Quella fascia fu un preludio alla sua carriera d’attrice che dopo pochi anni sbocciò.

In realtà ha iniziato come conduttrice, prima con ”Unomattina Estate” e poi ”Mattina in famiglia” ma è stato il film “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso” di Giovanni Veronesi, del 2010 a farla esordire sul grande schermo e darle il via alla sua carriera d’attrice che le hanno fatto ottenere numerosi riconoscimenti nel corso degli anni.

Miriam Leone e quello scatto senza tempo

In quest’ultimo post pubblicato la bellissima attrice catanese si è mostrata in tutta la sua bellezza agli occhi dei numerosissimi fan.

Un fascino senza eguali che sprizza da tutti i pori e non riesce a contenere.

L’ultimo post pubblicato, infatti, è una serie di scatti in sequenza dove mostra il suo fisico perfetto mentre indossa una gonna lunga bianca e una maglia nera che lascia scoperto il ventre piatto.

In pochissimi minuti si scatenano i fan che non possono fare a meno di tempestarla di like e commenti di apprezzamento.

Dunque, Miriam Leone resta indiscutibilmente una delle donne più belle d’Italia.