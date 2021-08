Gianna Nannini e il segreto che nessuno conosce, di cosa si tratta

Gianna Nannini è un’artista conosciuta dal pubblico italiano e non solo, le sue canzoni arrivano ovunque. C’è un particolare però da sapere

Gianna Nannini è una cantante toscana, nata a Siena nel 1954. La chitarra e un pianoforte l’hanno sempre accompagnata nel suo fantastico mondo, fatto di musica, di concerti, di dischi e di fan che cantano a squarciagola insieme a lei e si emozionano per ogni brano.

La sua voce è diversa, ha un tocco magico che rende tutto unico e particolare. Il suo modo di fare e di presentarsi fanno da cornice alla sua grandezza artistica.

GUARDA QUI>>>Karina Cascella in Sardegna in un giardino è bellissima – FOTO

Gianna Nannini: il segreto che nessuno conosce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianna Nannini (@officialnannini)

GUARDA QUI>>>Carolina Stramare sfida Diletta Leotta: chi è la più bella? Tifosi in delirio FOTO

Da sempre il pubblico italiano ha potuto notare l’outfit sobrio e per niente femminile di Gianna Nannini. La cantante ogni volta si presenta sul palco con pantaloni, giacca e t-shirt. Sono molti a chiedersi il motivo di questa scelta ed è proprio questo il segreto che nessuno conosce.

Si tratta di un look rock e fuori dal comune che si addice alla sua voce graffiante che ha conquistato milioni di fan nel corso della sua carriera artistica. Ma dietro ogni decisione c’è una scelta e un motivo. Quello di Gianna Nannini è molto curioso.

Tutto è iniziato durante la sua giovinezza, quando ancora non era una cantante ma una pasticcera e una studentessa di pianoforte. All’epoca decise di indossare una minigonna e un paio di calze per andare a lavoro, ma appena il padre la vide in quello stato non perse occasione di dare uno schiaffo alla moglie che aveva concesso alla figlia tale outfit e tagliò il vestito alla futura cantante.

L’evento traumatizzò Gianna, all’epoca poco più che una ragazza. Da quel momento l’artista decise di buttare ogni gonna ed indossare solo pantaloni, in ogni occasione.

Oggi Gianna Nannini è una donna e cantante affermata. Il talento, la bravura e la sua originalità l’hanno resa unica e intramontabile. Nessun altro artista è come lei ed è questo che le ha fatto conquistare milioni di fan.