Giorgia Palmas, lo scatto che diventa virale. Sono tutti pazzi per… – FOTO

Giorgia Palmas continua a vivere l’estate serenamente, tutto è perfetto ed ogni giorno sembra una magia. Che vita meravigliosa.

Giorgia Palmas si è fatta strada nel mondo dello spettacolo grazie al tg satirico “Striscia la Notizia”, in onda su Canale 5, per diverse edizioni l’abbiamo vista ballare sul bancone dello studio televisivo come la velina mora.

Con il tempo si è affermata come conduttrice e showgirl ed è diventata uno dei volti più noti ed apprezzati della televisione italiana. Ha partecipato al concorso di bellezza Miss Mondo, classificandosi seconda ed ha vinto “L’Isola dei Famosi”.

La sua vita è piena e soddisfacente, è madre di due bellissime bambine e si gode ogni istante di vita con loro.

Giorgia e Sofi, che amori. Lo scatto intenerisce tutti

Giorgia Palmas utilizza molto si social, soprattutto Instagram, dove vanta un seguito di 1,8 milioni di follower. L’ultimo scatto dell’ex velina ha intenerito tutti, la piccola Sofi sta palleggiando in acqua ed è subito virale.

Sofi, all’anagrafe Sofia, è nata dalla relazione di Giorgia con l’ex compagno Davide Bombardini (calciatore), la bambina è nata nel 2008. Le cose tra i due sono andate male, infatti sono lasciati poco dopo.

Nel 2012 Giorgia ha una relazione con Vittorio Brumotti, biker professionista ed inviato di “Striscia la Notizia”, i due si sono innamorati durante la conduzione di “Paperissima Sprint”. Anche in questa storia però Giorgia soffre ed i due si lasciano.

La bella conduttrice ha trovato l’amore in Filippo Magnini (ex nuotatore e compagno di Federica Pellegrini), i due si sono sposati in una cerimonia molto intima il 12 maggio 2021. La coppia ha avuto da pochissimo una bambina di nome Mia. Tutti e quattro sono molto felici.

Giorgia è una madre molto amorevole, ama tantissimo le sue bambine che vanno molto d’accordo. Ora sono al mare e ci resteranno ancora per un pò, la vita sorride all’ex velina che soddisfatta guarda avanti senza paura.