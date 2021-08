“Prima di fine estate vogliamo il topless” Sabrina Salerno incendia il sabato: il seno straripa – FOTO

Sabrina Salerno ha condiviso una serie di foto in cui appare sensuale e bellissima a bordo di una nave

La Salerno ha condiviso una serie di foto su instagram dove appare bellissima e sensuale. Mette in vista il seno prosperoso e le forme perfette. Si trova sull’Isola di Capraia a bordo di una barca. I commenti per la cantante sono tantissimi:”Bellissima”, “Divina può bastare”, “Grazie ai tuoi post questa estate sarà per me indimenticabile…sei un inno alla bellezza femminile”.

Sabrina Salerno in vacanza a bordo di un veliero d’epoca

La Salerno al momento si trova sull’isola di Capraia in vacanza con la sua famiglia a bordo di un veliero d’epoca bellissimo. Tuttavia è successo un incidente davvero brutto al figlio che ha fatto svenire la cantante. Il figlio si è infilzato la mano con un amo per pescare i pesci. La cantante ha spiegato che però il giovane ha mantenuto un controllo assurdo mentre lei non ce l’ha fatta e ha perso i sensi dallo spavento. D’altronde quando succede qualcosa di grave ai figli è difficile mantenere sangue freddo e lucidità. Inoltre le immagini da lei condivise sono molto cruente.

Riprende la mano del figlio con il tridentino infilzato nella mano e la crema sopra per rimuoverlo. Poi appare fasciato. Adesso sta bene e si è ripresa anche la Salerno. Alla cantante piace utilizzare instagram come vetrina della sua vita. Le piace farsi immortalare sempre e lei stessa confessa la sua passione per i social sotto ad un post:“I social sono per i personaggi pubblici, una sorta di biglietto da visita. Mi piace farmi fotografare, sono abbastanza vanitosa e probabilmente narcisa. Per alcuni questo è un grave problema. Motivo per cui io e Furia abbiamo deciso di fare una diretta parlando dei massimi sistemi. Mi raccomando preparatevi e iniziate a studiare. Ps. Per essere ammessi si richiede la conoscenza del russo, spagnolo, francese, inglese e ovviamente cavallese”.

Il molti commentano il suo senso dell’umorismo e la sua intelligenza. Sostengono che oltre ad essere molto bella è anche molto simpatica e brava. Lei si definisce vanitosa ma fa bene ad esserlo per la sua bellezza e testa.