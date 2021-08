Mara Venier torna a sorridere, dopo un periodo di difficoltà finalmente è pronta a riprendere in mano la propria vita, tra poco su Rai 1

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione televisiva e i conduttori si preparano a dare il meglio per le trasmissioni in programma, tra questi c’è Mara Venier che non vede l’ora di tornare in pista con “Domenica In” e regalare al pubblico grandi novità.

Per la presentatrice è stato un anno particolare, soprattutto il periodo prima dell’estate quando ha dovuto affrontare un intervento ai denti che ha fatto preoccupare molto i fan.

Mara Venier: dopo l’incubo è rinata – FOTO

Seguita da più di due milioni di follower, Mara Venier ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan che non l’hanno mai lasciata e continuano ancora oggi a supportarla in ogni occasione. Per la conduttrice, questi mesi appena terminati non sono stati facili da affrontare.

Nonostante adesso stia meglio, la presentatrice fa sapere al pubblico che non è ancora guarita totalmente ma in un’intervista a Gente afferma: “Finalmente riesco a sorridere”.

“Per noi non c’è cosa più bella che vederti sorridere” scrive qualcuno sotto all’ultima foto pubblicata dalla diretta interessata su Instagram.

Così la zia Mara non vede l’ora di tornare nella sua seconda casa per tenere compagnia alla sua seconda famiglia ogni domenica pomeriggio. Secondo alcune indiscrezioni, lo storico programma subirà dei cambiamenti che piaceranno senz’altro al pubblico che lo segue con passione da anni.

A quanto pare, oltre agli ospiti vip ci sarà anche gente comune che varcherà la porta dello studio televisivo per raccontare la propria storia alla conduttrice e ai telespettatori che si affidano alla Venier.

Nell’attesa che tutto ricominci, la conduttrice si gode gli ultimi giorni di relax in compagnia di suo marito, figli e nipoti. Per la zia Mara è stata un’estate indimenticabile all’insegna dell’amore e della tranquillità tra un tuffo al mare, una passeggiata e un cocktail in spiaggia.