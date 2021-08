Anna Tatangelo sta vivendo un momento davvero magico, l’amore l’ha trasformata ed ogni giorno è più bella.

La bellissima Anna Tatangelo ha finalmente trovato un pò di pace e tranquillità, dopo essere uscita allo scoperto annunciando la sua relazione con Livio Cori (attore) può finalmente vivere quella leggerezza che tanto le è mancata in questi ultimi anni.

La cantante è riuscita a mettere insieme i pezzi della sua vita dopo la fine della relazione con il suo più grande amore, Gigi D’Alessio, con il quale è stata insieme per diversi anni e dando alla luce Andrea.

Anna è sempre stata un pò sulla bocca di tutti, la storia con il cantante napoletano fece decisamente scalpore in quanto lui lasciò moglie e figli per stare con la ragazza di periferia, venuta dal nulla a scombussolargli la vita.

Nonostante i 20 anni di differenza Anna e Gigi hanno fatto sognare milioni di persone, purtroppo però l’amore è finito e la sofferenza si è fatta strada.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Stefano De Martino, il sogno non è diventato realtà. Se ne farà mai una ragione?

L’amore rende belli ed Anna è bellissima

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Nunzia De Girolamo a letto, fuori tutto. La lingua è protagonista: momenti da sola .. – FOTO

Livio ha portato una ventata d’aria fresca nella vita di Anna ed Andrea, tutti e tre hanno vissuto un estate magica in Costiera Amalfitana, coccole, scherzi, risate, è stato tutto davvero perfetto ed unico.

L’attore riesce a colmare i vuoti della cantante che ancora più sicura di se pubblica foto e stories su Instagram da far girare la testa. Anna si fotografa dall’alto, il micro top nero ed i jeans abbinati esaltano la sua carnagione dorata.

La scollatura fa intravedere la linea dei seni e la fantasia vola libera immaginando i preziosi gioielli di Anna che sfoggia sempre con eleganza e malizia. La cantante è una donna molto desiderata, è il frutto proibito di milioni di persone, è il sogno ad occhi aperti di una notte di mezza estate.

Anna è pronta per la nuova stagione televisiva che la vedrà impegnata ogni domenica pomeriggio su Canale 5 al posto di Barbara D’Urso. Ne vedremo delle belle quest’anno ma siamo certi che la cantante ciociara non deluderà le aspettative così come ha sempre fatto.