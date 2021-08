“Ballando con le Stelle” non smette mai di stupire i suoi fan, il programma trasmesso su Rai 1 è sempre al centro dell’attenzione. Ancora un volta le novità non finiscono qui.

“Ballando con le Stelle” continua ad emozionare i suoi fan, dopo anni il programma è ancora uno dei più apprezzati dal pubblico italiano. Condotto magistralmente da Milly Carlucci con la co-conduzione di Poalo Belli, la stagione 2021/22 è quasi pronta per partire.

La produzione è ancora alla ricerca di papabili concorrenti, alcuni fanno già parte delle scuderie, altri sono in forse. Milly è carichissima come ogni anno, pronta a dare il meglio di se per sorprendere il suo pubblico che da anni la sostiene e la supporta in ogni occasione.

Come sempre non deluderà le aspettative ed il programma sarà visto da milioni di telespettatori.

Marcell Jacobs sarà uno dei concorrenti dello show? Milly dice la sua

Il 16 ottobre andrà in onda “Ballando con le Stelle”, l’edizione di quest’anno sarà ricca di colpi di scena, tra le fila dei concorrenti è comparso anche il nome del campione olimpico Marcell Jacobs.

Milly Carlucci fa sapere in un’intervista ai colleghi del settimanale DiPiù, che non le dispiacerebbe averlo nel cast, che è stato contattato ma si trovava ancora all’estero quindi per il momento non è niente di ufficiale ma solo di ufficioso.

L’Oro olimpico non si è mai espresso in merito alla questione, Milly non demorde e vorrebbe averlo almeno come ballerino per una notte. “Vederlo vincere è stata un emozione grandissima, sarei onorata ad averlo in teatro”, dice la conduttrice.

Nel frattempo la produzione sta facendo i casting per i nuovi ballerini, ci saranno tre tappe importantissime, una al Nord, una al Centro ed un’altra al Sud Italia. In queste occasioni verranno scelti anche i ballerini amatoriali.

Milly con l’entusiasmo di sempre va dritta per la sua strada ed è pronta a regalare uno spettacolo speciale ai suoi telespettatori ormai diventati amici virtuali. Seguitissima anche sui social, la conduttrice è diventata la regina della televisione italiana.