Piera Maggio è tornata a parlare di Denise Pipitone, la figlia scomparsa da oltre 17 anni: le sue dichiarazioni lasciano senza fiato

Negli scorsi mesi si era riaccesa la speranza di ritrovare Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa da Mazara del Vallo nel settembre del 2004. Ad attirare l’attenzione della maggior parte dei giornali era stata Olesya Rostova, la giovane russa che, ospite di un programma televisivo, aveva raccontato la propria storia di orfana, facendo credere ai telespettatori di poter essere Denise. Tuttavia, il test del DNA ha smentito le dichiarazioni della Rostova, che secondo coloro che hanno seguito la vicenda era semplicemente alla ricerca di visibilità. Piera Maggio, nel corso di un intervento, ha rilasciato nuovi, importantissimi dettagli sulla figlia. Il racconto è sconvolgente.

Piera Maggio, novità importanti su Denise Pipitone: “So chi l’ha rapita”

Ospite in collegamento streaming agli “Incontri del Principe“, organizzati presso il Grand Hotel Principe di Piemonte (Viareggio), Piera Maggio ha fatto delle importanti rivelazioni su Denise Pipitone, la bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara del Vallo. “Chi l’ha rapita non veniva da lontano, non era una persona sconosciuta venuta sotto casa mia per prendere una bambina“, ha detto la donna, sicurissima delle proprie affermazioni. Secondo la versione di Piera, i rapitori erano persone vicine alla famiglia, che hanno compiuto il terribile atto con l’intento di arrecare loro danni irreparabili.

“Fin da subito ho avuto la percezione che chi avesse rapito Denise la conoscesse” – ha proseguito la donna, causando lo sgomento dei presenti – “La volevano per una motivazione precisa, per farci male in una maniera atroce“. La Maggio, che in tutti questi anni non ha mai perso le speranze di ritrovare Denise, è apparsa alquanto provata: “Una figlia strappata così è qualcosa che non auguro a nessuno. Nessun genitore dovrebbe mai provarlo“.

Piera Maggio, che assieme all’avvocato Frazzitta continua ad indagare sulla scomparsa della figlia, è convinta delle proprie parole. Chi ha rapito Denise Pipitone, secondo la donna, è qualcuno di molto vicino alla famiglia.