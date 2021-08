Il live dei The Kolors a Mormanno (Cs). Noi di YesLife c’eravamo e abbiamo parlato con la band prima di salire sul palco

Una serata magica quella che ieri sera Mormanno, in provincia di Cosenza, ha vissuto insieme ai The Kolors, la band rivelazione che nel 2015 ha vinto il talent di Maria de Filippi “Amici”.

Antonio Stash Fiordispino voce e chitarra, Alex Fiordispino, alla batteria e percussioni e Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni hanno portato tutta la loro energia nel borgo del Pollino facendo registrare un magico sold out per uno degli appuntamenti dell’Agosto Mormannese che quest’anno vanta un cartellone di illustri ospiti.

Un’ora e mezza di musica ed emozioni vere che i giovani musicisti di Napoli hanno regalato ad una folla di giovani e meno giovani che li ha acclamati pur rimanendo in ordine e seduti, ognuno al prpprio posto, nel rispetto delle regole del momento.

Noi di YesLife eravamo presenti al concerto e siamo riusciti a parlare con Stash, Alex e Daniele prima che salissero sul palco. Ai nostri microfoni hanno raccontato cosa significa per loro ritornare a cantare live dopo così tanto tempo.

I The Kolors: “Pazzesco arrivare a così tanta gente”

I The Kolors amatissimi al Sud e in Calabria sono stati accolti con grande calore e Stash ha voluto ringraziare la cittadina di Mormanno per così tanto affetto. Un sold out forse scontato? Nient’affatto ha precisato il frontman della band diventata famosa per la sua partecipazione ad “Amici”.

“Sicuramente non è poi così scontato fare sempre sold out, soprattutto in momenti come quello che stiamo vivendo ma per noi è qualcosa di pazzesco riuscire ad arrivare a così tante persone. L’amore che loro ci danno è parecchio più grande di quello che riusciamo a dare noi” ha sottolineato il cantante dei The Kolors.

E dopo una così bella dedica al pubblico abbiamo chiesto alla band originaria di Napoli cosa significa tornare a fare musica col pubblico di fronte. La risposta è decisa e piena di emozione: “Hai beccato il motivo per cui ci sentiamo bene in questo periodo – ci hanno detto – gli appuntamenti come quello che sta per iniziare stasera rappresentano per noi sono un grande segnale, quello della ripresa e della ripartenza perché soprattutto per una band come la nostra che nasce su un palco, riuscire a tornare live con l’educazione estrema delle persone rispettose delle regole che arrivano ai nostri concerti, e fino ad oggi il nostro è stato un tour fantastico, è un onore” hanno precisato.

“Solo così riusciremo a tornare a pieno regime. Per noi questi sono eventi importanti e forse ce ne ricorderemo di questa intimità che si crea con il limite delle mille persone, saranno concerti intimi e singolari”.

E un ringraziamento a Mormanno e alla sua educazione Stash lo ha fatto direttamente in mezzo al pubblico. Nel cuore del concerto è saltato dal palco e ha cantato una delle sue canzoni più famose, “Me Minus You” spostandosi tra le persone che lo hanno ascoltato e guardato con estasi, ognuno al proprio posto.

“Grazie Mormanno, siete troppo belli – ha detto al suo pubblico – grazie per la vostra estrema educazione nel rispettare le regole, è solo grazie a questo che riusciamo a tornare a pieno regime”.ù

FRANCESCA BLOISE