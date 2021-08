Anna Tatangelo non conosce limiti e continua a stendere i suoi followers su Instagram con contenuti bollenti: nel filmato postato tra le sue stories, la zip si apre decisamente un po’ troppo.

Anna Tatangelo, dopo un periodo buio dal punto di vista sentimentale (la storia con Gigi D’Alessio è stata comunque una parte importante della sua vita, ha finalmente trovato l’amore. Come svelato tramite il web, la nativa di Sora si è legata sentimentalmente a Livio Cori. Qualche ora fa l’artista aveva postato una foto in cui il giovane napoletano le dava un bacio.

I due innamorati sono stati pizzicati anche dai fotografi in Puglia. Per la gioia dei fans, tuttavia, Anna continua a pubblicare sui social network contenuti esplosivi e bollenti. La 34enne, poco fa, ha messo tra le sue stories di Instagram un video in cui indossa una canotta che non contiene il suo davanzale mostruoso.

Anna Tatangelo, la canotta non contiene: il seno implode

“Ragazzi sono a Napoli, mi godo questa città meravigliosa. Panorama stupendo: peccato che non si vede bene”: nel breve filmato condiviso in rete, Anna esclama proprio queste parole. Nonostante la buona volontà della nativa di Sora, tutto il suo bacino d’utenza di concentra su altro.

La classe 1987, nel video, indossa una canotta estremamente scollata e fatta a V. Se già normalmente i suoi outfit faticano a contenere le sue forme, figuratevi una canotta così striminzita. Il davanzale è vietato ai minori e lascia senza fiato gli innumerevoli ammiratori. Nel filmato, Anna inquadra benissimo anche il suo viso luminoso e raggiante e le sue labbra da infarto.

Gli outfit e le scollature della cantante mandano sempre in visibilio il pubblico. La Tatangelo, tuttavia, qualche giorno fa mise in mostra la mercanzia con uno scatto strepitoso in cui indossava un bikini bianco.