Jolanda De Rienzo sgancia un fondoschiena da 110 e lode ed i social si bloccano. Per lei tantissimi complimenti

Da poco mamma e già un fisico magnifico. Parliamo di Jolanda De Rienzo, la giornalista classe 1984 che da poco ha messo al mondo il suo piccolo Gabriel, il figlio nato dall’amore con il suo fidanzato Angelo Barletta.

Pianista e insegnante di pianoforte, Angelo è sempre stato accanto alla sua Jolanda che ha dovuto affrontare una gravidanza non facile, ma alla fine tutto è andato per il meglio. I neo genitori si godono una giornata in barca e lo spettacolo è da incorniciare.

Jolanda De Rienzo, lato B spaziale e tutti in silenzio

Un post condiviso da Jolanda De Rienzo (@jolefiore)

Sfoggia un lato B spaziale Jolanda De Rienzo su Instagram. La giornalista sorprende tutti e lascia senza parole. Ironizza con le previsioni meteo e pensa che per lei e il suo posteriore ci siano solo critiche ma si sbaglia.

“𝓟𝓻𝓮𝓿𝓲𝓼𝓲𝓸𝓷𝓲 𝓜𝓮𝓽𝓮𝓸 ☂️ ☀️ • Pioggia di critiche sul mio 🍑❕ – scrive la De Rienzo a corredo di tre scatti – Dopo una giornata al mare… Trovo sul mio cellulare le foto che mi fa @angelo.barletta.7 e quelle che gli faccio io❕ Sono decisamente più brava di lui❕

GUARDARE TUTTE LE FOTO PER CREDERE❕”.

C’è molta ironia ovviamente nelle sue parole. La foto scattata dal suo compagno è magnifica. La bella giornalista è stesa a pancia in giù a prendere il sole e sfoggia un lato B da paura. Il costume si insinua nelle sue giunoniche forme e scattano “solo applausi” per lei, così come sottolinea uno dei suoi tanti follower.

Impossibile criticare una foto così piena di sensualità ma senza eccessi e provocazioni. Jolanda è in splendida forma, un’abbronzatura magnica ed il suo lato B rischiara un pomeriggio di agosto tranquillo. Tutto cambia ed il web le tributa gli applausi più forti.

Ma per non farsi mancare nulla la bella giornalista ci regala anche un selfie con il suo Angelo e lo spettacolo davanti non è certo da meno. Lato A abbondante ed un top che lascia vedere quelle forme così importanti. Non serve nient’altro.