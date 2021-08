Era Luna Lovegood di “Harry Potter”. Oggi ha 30 anni ed è bellissima – FOTO

Vi ricordate Luna Lovegood? Ecco com’è diventata l’attrice che interpretava la strega Corvonero nella saga di “Harry Potter”.

Vi ricordate Luna Lovegood, la stravagante strega Corvonero di Harry Potter? Il suo personaggio, inizialmente molto discusso, è stato rivalutato negli anni ed è oggi tenuto in gran considerazione dal pubblico. Grazie alla sua sincerità spiazzante e alla capacità di dire sempre la cosa giusta, Luna ha saputo far breccia nel cuore dei fan di Harry Potter, tanto da essere considerata ancora oggi uno dei personaggi più originali di tutta la saga.

Anche Evanna Lynch, la sua interprete nei film della Warner, ha saputo guadagnarsi negli anni un seguito sempre crescente. L’attrice è molto seguita sui social e ricorda spesso i suoi giorni sul set. Ecco com’è diventata e cosa fa oggi.

Evanna Lynch: ecco cosa fa oggi la Luna Lovegood di Harry Potter

A distanza di quasi dieci anni dalla fine delle riprese, Evanna Lynch sembra aver detto addio al mondo di Hollywood. La giovane attrice prodigio della saga di Harry Potter è oggi un’importante attivista, conosciuta soprattutto per le sue battaglie a favore dei diritti delle donne e degli animali. Sul suo profilo di Instagram condivide spesso ricette vegane e promuove live e “tavole rotonde” virtuali sull’argomento. Il suo nuovo libro, The Opposit of Butterfly Hunting (L’opposto della caccia alle farfalle), uscirà in America il 19 ottobre. Si tratta di un’opera autobiografica che racconta i lati postivi e negativi del crescere e diventare adulti. La sua ultima apparizione televisiva, invece, risale al 2018 nel programma Dancing with the stars, una sorta di versione americana del nostro Ballando con le stelle.

Di recente Evanna Lynch è stata ospite del podcast diretto da Oliver e James Phelps, i Fred e George della saga di Harry Potter. I tre hanno ricordato con entusiasmo i loro giorni sul set. Trovate il post a questo link.