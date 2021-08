La bellissima schermitrice è un vero portento su Instagram e affascina tutti con una posa che ammalia. Impossibile resisterle!

Rossella Fiamingo è una schermitrice italiana molto amata dai tifosi non solo per il suo talento ma anche per la sua indiscutibile bellezza.

Catanese doc, classe ’91, è reduce dalle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 dove ha vinto un bronzo nella spada a squadre.

Il ritorno in Italia non solo ha portato alla schermitrice tanta soddisfazione ma anche un nuovo amore. Rossella, infatti, si è fidanzata con il nuotatore Gregorio Paltrinieri.

I due sono stati immortalati felici e sorridenti, abbracciati in barca mentre trascorrevano insieme il giorno di Ferragosto.

Rossella Fiamingo sempre più sensuale

La bellissima catanese ha pubblicato un post su Instagram che ha tenuto incollati i suoi followers al cellulare. Una bellezza che cattura e un fascino che non ha nulla da invidiare alle modelle sue coetanee.

La sportiva ha un fisico mozzafiato e uno sguardo che ammalia.

In questa occasione si è mostrata in costume con delle treccine, fissa l’obiettivo con il massimo della sensualità e con una femminilità impareggiabile. Ma ciò che cattura è il suo lato B.

Rossella, infatti, si è lasciata immortalare di spalle ed è impossibile non far cadere l’occhio sul suo posteriore da urlo.

Inutile dire che nel giro di pochi minuti ha collezionato migliaia di like e di commenti di apprezzamento.