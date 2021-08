La celebre rapper Baby K si lascia andare a quello che apparirà come il più emozionante dei divertimenti. La posa finale sarà una sorpresa inattesa.

Claudia Judith Nahum, in arte Baby K, la rapper classe 1983, è da sempre legata alla sfera underground dei primi anni 2000, in cui ha dimostrato a più riprese la sua competenza in merito all’hip-hop italiano prendendo parte a diversi programmi radiofonici in qualità di speaker, sino ad arrivare al suo debutto decisivo nelle vesti di cantante nel 2007.

Dall’album “Icona”, con pieno riscontro sul panorama musicale ben tre anni fa, al singolo di “Mohicani”, sino ancora all’ultimo album dal titolo “Donna sulla Luna“, l’artista canora nativa di Singapore si è lasciata stavolta immortalare poche ore fa in una delle sue più romantiche notti d’agosto.

Baby K, “che sorpresa”: si lascia andare ed il divertimento è assicurato

