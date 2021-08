Nella mattinata di oggi, una palazzina di due piani è crollata nella periferia di Torino. Due persone sono state estratte vive dalle macerie.

Intorno alle 9 di questa mattina, nella periferia di Torino, una palazzina di due piani è crollata in seguito ad un’esplosione. Sul posto, dopo la segnalazione, si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Al momento, un uomo ed una donna sarebbero stati estratti vivi dalle macerie e portati in ospedale. Tra le macerie si cerca un terzo soggetto, un bambino di cui non si conoscono le generalità, che potrebbe essere rimasto intrappolato.

Prima il boato, poi il crollo di una palazzina di due piani. È accaduto questa mattina, martedì 24 agosto, in strada Bramafame, nella periferia di Torino.

#Torino crollo palazzina: #vigilidelfuoco al lavoro anche con squadre #usar, individuate due persone in vita sotto le macerie, si cerca un terzo disperso. Due persone affidate subito dopo il crollo al personale sanitario [#24agosto 10:00] pic.twitter.com/A5dPs79d5W — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 24, 2021

Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riferisce la redazione di Torino Today, parte dell’edificio sarebbe collassata in seguito ad un’esplosione, verificatasi intorno alle 9. Un residente, sentendo il boato, ha immediatamente lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco del capoluogo piemontese, le squadre Usar (urban search and rescue) ed i cinofili. I soccorritori, come scrivono i colleghi di Torino Today, hanno estratto dalle macerie due persone, un uomo ed una donna residenti nell’edificio. I due, rimasti feriti, sono stati affidati all’equipe medica e trasportati in ospedale. I pompieri ora sono al lavoro per cercare tra le macerie un bambino che risulterebbe al momento disperso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia che ora, insieme ai tecnici, dovranno occuparsi degli accertamenti per risalire alle cause del crollo. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe quella di una possibile fuga di gas che avrebbe innescato l’esplosione. In tal senso, il personale del Nucleo Nbcr dei vigili del fuoco sta verificando eventuali fughe di gas.