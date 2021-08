“Un Posto al Sole” anticipazioni 25 agosto: Alice mette nei guai Fabrizio

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata della soap opera napoletana più amata della televisione. Alice, appena arrivata, combina un disastro

Un Posto al Sole è stata ed è tutt’oggi una delle soap opera più seguite della televisione italiana. Ha riscosso un successo incredibile dalla prima puntata andata in onda nel lontano 1996, e a distanza di tutto questo tempo è ancora amatissima dai telespettatori. Dopo la pausa estiva, ci interfacciamo ancora una volta nelle vite dei nostri protagonisti. Serena è disperata perché Filippo non sembra affatto intenzionato a raggiungere lei ed Irene in vacanza: intanto suo marito continua a pensare alla giovane Viviana ancora una volta.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Fabrizio deve girare uno spot per la pasta molto importante: dopo i problemi che ha avuto in azienda, questo sembra essere l’unico modo per riuscire a risollevare le sorti del suo caseificio. Appena Alice ha scoperto quello che avrebbe dovuto fare, si è precipitata a Napoli per poter presenziare sul set dello spot. Durante questa visita sul set, Alice ha registrato dei filmati che ha messo sui social. La ragazzina è molto seguita, ha tantissimi followers ed è quasi una piccola influencer, proprio per questo motivo la pubblicazione dei video crea dei problemi al marito di sua nonna. Fabrizio è furioso e Marina si ritrova divisa tra due fuochi: da che parte starà, da quella di suo marito o da quella della sua nipotina?

Intanto Ornella e Raffaele si impegnano per far tornare il sereno tra Clara e Patrizio, ma l’intervento di Alberto torna a portare la crisi tra i due ragazzi dopo l’incidente del piccolo Federico.