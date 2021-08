Anna Tatangelo, alla conduzione di un nuovo show, replica il suo parere su Barbara D’urso. Il suo sarà un altro modo di “fare televisione”.

Per lo storico volto di Mediaset, la conduttrice Barbara D’Urso, è il giusto momento per allentare la presa verso i soddisfacenti palinsesti televisivi. A parlare a tal proposito è la prossima conduttrice del nuovo contributo firmato Canale 5, Anna Tatangelo, la quale ha espresso la sua opinione in merito alle loro due visioni di “fare televisione”. Quello della Tatangelo sarà perciò, secondo il suo punto di vista: “un programma totalmente diverso”.

La trasmissione di “Scene Da Un Matrimonio“, tra l’altro omonimo titolo di un peculiare capolavoro cinematografico realizzato da Ingrid Bergaman, e riproposto attraverso una miniserie, attualmente fuori concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Venezia 2021, diretta da Hagai Levi.

Anna Tatangelo decisa su Barbara D’Urso: il nuovo show e i due modi di “fare televisione”

Entrambi i progetti, che sono di certo improntati su scenario nuziale, risultano ad ogni modo divenire molto differenti nel loro contenuto e significato, vedendo infatti il primo citato come la più prossima occasione dell’artista canora Anna Tatangelo di cimentarsi in una nuova e sentimentale esperienza. La messa in onda dello show da lei diretto sembrerebbe essere prevista in seguito alla seconda settimana di settembre.

Nel frattempo, mentre le riprese finiscono per avere il loro inizio, ed il pubblico resta ancorato alla sua presentazione ed inevitabilmente con il fiato sospeso, sarà Anna a parlare specificando in primis le sue basilari intenzioni. “La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso“, la quale la cantante riconosce essere “una grande professionista”, nonché una “signora della televisione”. La trasmissione avrà dell’originale per non essere stata finalizzata alla stasi. Bensì, come lei stessa ha dichiarato, si tratta di un progetto realizzato “on the road”. Per concludere Anna vorrà ricordare: “ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara. Sono una cantante che si presta alla televisione, quindi mi dispiace”

Un dispiacere quello della conduttrice perciò dovuto soprattutto alla sana impossibilità di sancire un reale confronto tra le due colleghe. Dunque, in breve, questo sarà: “un programma che arriva in sostituzione di altro” e non destinato in alcun modo a suscitare polemiche.