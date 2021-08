Federica Nargi più bella che mai. L’ex velina in barca rapisce lo sguardo di tutti i suoi follower: è una dea

Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più seguite dal web. Tantissimi i follower che amano vederli insieme, seguire le avventure casalinghe e di famiglia. I due, con le loro bambine, si trovano in vacanza in Grecia e anche in questa occasione l’ex calciatore ha preso di mira la sua compagna con un video che ha fatto il giro del web.

“Basta che magna…” scrive Matri commentando la scena della Nargi che mangia di buon gusto un cornetto a colazione. E poi rincara la dose, in modo scherzoso, aggiungendo: “E si vede…“. La showgirl però non ha problemi di linea, è in splendida forma e su Instagram si vede benissimo.

NON PERDERTI ANCHE –> “Adorabili” Costanza Caracciolo ancora più bella accanto a loro – FOTO

Federica Nargi in barca: scatto da Oscar

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

NON PERDERTI ANCHE –> “Divina” Laura Cremaschi in bikini è celestiale, fan in estasi – FOTO

Non ci sono commenti che bastano per descrivere la bellezza dell’ultima foto di Federica Nargi. L’ex velina mora è in barca e ci regala uno scatto magnifico. Un primo piano da Oscar che la immortala in tutta la sua autenticità.

Un sorriso magnetico ed un bikini che rapisce gli occhi di tutti i suoi follower. Sdraiata a pancia in giù in barca, appoggia i gomiti e solleva leggermente il busto. Sorride in camera e tira fuori una solarità che non ha paragoni.

Capelli bagnati, neanche un filo di trucco in viso ed una bellezza così pura che batte tutte le altre “concorrenti” su Instagram. Addosso un bikini fucsia che ci mostra tramite i triangolini ed un accostamento di colori davvero wow.

Direttamente dalla Grecia e da una delle isole più rinomate, Santorini, la Narci regala ai suoi follower un pomeriggio meraviglioso. Uno degli scatti più belli in assoluto di questa calda estate 2021 senza eccessi, malizia e altro.

Per lei un bagno di complimenti tra una miriade di commenti e tanti like. “Il gol piu bello di Mitra Matri ❤️🔥😍” scrive uno dei suoi 3,8 milioni di follower. Federica Nargi e Alessandro Matri sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Stanno insieme dal 2009 e hanno costruito una bella famiglia, arricchita dalle loro due bambine, Sofia e Beatrice.

I due non sono sposati ma secondo i ben informati la data delle nozze potrebbe arrivare quanto prima. Del resto non hanno mai nascosto il desiderio di farlo e forse adesso è arrivata davvero l’ora.