“Adorabili” Costanza Caracciolo ancora più bella accanto a loro – FOTO

Costanza Caracciolo e la sua famiglia sono ancora in vacanza e non perdono occasione di pubblicare foto su Instagram, l’ultima è commovente

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sembrano non voler più tornare, da mesi ormai sono a Formentera nella loro casa al mare. In compagnia delle loro bambine e degli amici, tra questi Federica Nargi e Alessandro Matri. Le due ex veline passano molto tempo insieme e l’estate è uno dei momenti da condividere.

Le vacanze per loro non sono ancora finite e su Instagram pubblicano foto di alcuni momenti della giornata. I fan impazziscono per la famiglia Vieri e non perdono occasione di commentare e lasciare like.

Costanza Caracciolo, la FOTO di famiglia spopola sul web

