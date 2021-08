Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva affronta il mare con una prova inedita di coraggio. Si cimenta in una nuova avventura e attende altre sfide a lei più congeniali

La talentuosa Elisa Isoardi ha concluso il suo impegno televisivo al timone del programma Rai “La prova del cuoco” nel giugno 2020. Da quel momento, pur rimanendo priva di un progetto tutto suo, di certo non ha fatto sentire la mancanza sul piccolo schermo.

La bella professionista dello spettacolo, classe 1982, ha sfidato se stessa cimentandosi nelle inedite vesti di danzatrice partecipando alla longeva e storica trasmissione “Ballando con le stelle”. In tandem con il coach Raimondo Todaro, ha però mancato l’obiettivo di raggiungere il gradino più alto del podio a causa di un infortunio. Una rovinosa distorsione alla caviglia non le ha comunque impedito di accedere alle fasi finali grazie a un ripescaggio.

Elisa Isoardi: tanti impedimenti ma indomito coraggio

La dea bendata non ha certo sorriso a Elisa Isoardi che, dopo la fine di “Ballando con le stelle”, è stata la concorrente più attesa del celebre reality di sopravvivenza di Canale 5, “L’Isola dei famosi”.

Anche in quell’occasione ha dovuto prematuramente salutare fan e compagni di avventura a causa di motivi di salute. Stavolta è stato un problema a un occhio a decretare l’abbandono dei giochi e il rientro in Italia dalle spiagge dell’Honduras dove stava avvenendo la gara.

Cosa sarà del futuro televisivo della presentatrice originaria di Cuneo è ancora tutto un mistero. Sarà reclutata dalle reti Mediaset dove l’abbiamo vista ultimamente o ritornerà tra le braccia di mamma Rai?

In attesa di scoprirlo, i suoi fan possono godere delle immagini meravigliose che la stessa Elisa Isoardi pubblica sui suoi canali social, lasciando un dialogo sempre aperto. L’ultimo post condiviso su Instagram la vede, indomita, affrontare una nuova sfida: prima lezione di surf per lei.

Tutti gli infortuni subiti nell’arco dell’ultimo anno non hanno domato il suo spirito impetuoso. Molte volte cade, altrettante si rialza. Non demorde: è un vero esempio di tenacia.

Le foto in costume da bagno mandano in visibilio gli ammiratori, attratti dalle sue curve procaci. “C’è chi ha zoomato e chi mente” – commenta qualcuno con ironia.

La Isoardi ha davvero un fisico invidiabile, segno delle sue sane abitudini di vita ma, come da lei stessa ha sottolineato, non rinuncia ai piaceri della tavola. Il cibo è un alleato, non un nemico. Volete una prova? Il sorriso raggiante che sfoggia mentre gusta una deliziosa pizza negli scatti lasciati nelle sue Instagram stories.