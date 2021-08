Un ragazzo di 26 anni si è tolto la vita nella serata di ieri su una spiaggia di Realmonte, comune in provincia di Agrigento. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Tragedia nella tarda serata di ieri in provincia di Agrigento, dove un ragazzo di soli 26 anni si è tolto la vita. Il corpo del giovane è stato rinvenuto su una spiaggia di Realmonte. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe recato sulla spiaggia e si sarebbe suicidato sparandosi con una pistola legalmente detenuta. Ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto insieme ai soccorsi, per ricostruire quanto accaduto e risalire alle ragioni del gesto.

Aveva solo 26 anni il ragazzo di Caltanissetta che nella tarda serata di ieri, mercoledì 25 agosto, si è tolto la vita su una spiaggia di Realmonte, piccolo centro in provincia di Agrigento.

Secondo quanto riportano fonti locali, tra cui la redazione di NewSicilia, il 26enne, di cui non è stata resa nota l’identità, si sarebbe recato sulla spiaggia in questione e si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa. Alcuni presenti hanno subito soccorso il ragazzo ed hanno lanciato l’allarme chiamando il numero per le emergenze.

In pochi minuti sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di due ambulanze. Inutili i tentativi di rianimazione dell’equipe medica che ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri del capoluogo di provincia siciliano che hanno avviato tutti gli accertamenti sul caso. I militari dell’Arma, scrivono i colleghi di NewSicilia, hanno rinvenuto accanto al corpo la pistola utilizzata dal 26enne, legalmente detenuta con porto d’armi per uso sportivo.

I carabinieri stanno indagando per risalire alle ragioni che abbiano spinto il ragazzo a compiere l’estremo gesto. Dai primi riscontri, riferisce NewSicilia, pare che alla base del suicidio vi sia il mancato superamento del concorso per entrare in Polizia.