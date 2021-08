Awed questa notte ha ricevuto delle minacce di morte nel profilo del suo amico Amedeo. Lo sfogo sui social: “Non ho chiuso occhio, non riesco a stare tranquillo”

Simone Paciello, o come meglio conosciuto Awed, si è lasciato andare ad uno sfogo sui social dopo delle minacce di morte che gli sono arrivate. Il youtuber è da poco uscito da un programma che gli ha permesso di essere in una vetrina importante: dopo aver vinto l’Isola dei Famosi è diventato uno dei personaggi dell’anno. Dopo tre mesi in cui ha patito la fame, è tornato in Italia e ha ripreso a mangiare e a divertirsi con i suoi amici di sempre. Ieri notte, però, è stato davvero molto male per qualcosa che è accaduto nei messaggi privati del suo amico Amedeo.

Awed minacciato nella notte: lo sfogo sui social

Vi carico anche qui le stories riguardanti il mio tweet precedente così per dirvi ciò che penso in merito pic.twitter.com/AYzmaC9jrq — S i m o n e P a c I e l l o ( @ s I m o n e _ p a c I e l l o ) August 27, 2021

Infatti Awed ha raccontato di aver ricevuto delle minacce di morte nei messaggi del suo amico. “Amedeo mi ha ricevuto questo messaggio all’una di notte e decide di inoltrarmelo, ad un soggetto ansioso come me. Diciamo che non è la cosa più saggia da fare, inutile dire che non ho chiuso occhio perché l’idea di bruciare vivo comunque ti crea un po’ di paura” ha confessato il youtuber. “Questo profilo è stato mandato da un profilo fake ed è una cosa che non mi fa stare tranquillo. Dopo l’Isola non potete neanche immaginare la quantità di cattiverie che sono state scritte sul mio conto, ma va bene, fa parte del gioco, ma non fa più parte del gioco quando gli insulti si trasformano in minacce“.

E infine ha concluso chiedendo il favore di stare attenti sui social: le parole hanno un peso, i social sono una responsabilità e bisogna agire con cautela.