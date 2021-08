Vi ricordate Il Mondo di Patty? La serie targata Disney Channel riscosse un grandissimo successo nel 2007. A distanza di quattordici anni, come sono diventati i personaggi?

Sono trascorsi quattordici anni da quando Il Mondo di Patty ha debuttato su Disney Channel: era il lontano 2007 e questa bambina con i capelli biondi, le trecce, l’apparecchio e questi grandi occhiali neri, entrò nei cuori dei telespettatori più giovani. La ragazzina si trasferì in città insieme alla sua mamma, in cerca di fortuna, e qui per puro caso si scontra con suo padre. La mamma era rimasta incinta quasi quattordici anni prima e non aveva mai ricercato il papà della piccola.

Il Mondo di Patty, ecco com’è diventata la protagonista

Patty era una ragazzina dolce, a tratti molto ingenua ed è proprio per questo motivo che a scuola viene presa di mira. In modo particolare, viene puntata da Antonella, la figlia della nuova compagna di suo padre. La ragazza non fa altro che colpirla con numerose cattiverie. Trova una grande amica in Giusy ma si innamora di suo fratello, Mathias, un bellissimo ragazzo che all’inizio non fa altro che considerarla una buona amica. Alla fine anche lui comincia a ricambiare i suoi sentimenti e, con grande stupore di Patty, i due si mettono insieme. Intanto lei continua ad inseguire il suo sogno di diventare una cantante e alla fine riesce a riscuotere un grandissimo successo. Accanto a lei i suoi genitori che non la lasciano mai e il suo fidanzato Mathias che continua a volerle bene.

Laura Esquivel, l’attrice che la interpretava, oggi ha 27 anni ed è ancora molto seguita su Instagram dai fans che non l’hanno mai abbandonata.