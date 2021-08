Wanda Nara ed un primo piano meraviglioso. La procuratrice è più vestita del solito ed i fan le chiedono tutti la stessa cosa

Wanda Nara è tornata alla base. Dopo un periodo di lunghe vacanze in giro per il mondo, con una capatina anche in Italia, e precisamente sul lago di Como dove insieme al marito Mauro Icardi ha una bellissima villa, la giunonica procuratrice è tornata in Francia.

Parigi, per il momento, la città dove vive con tutta la sua numerosa famiglia. Nella capitale francese Wanda si è strasferita lo scorso anno dopo l’ingaggio di Maurito al Psg ma forse la loro permanenza nella città dell’amore potrebbe non durare a lungo.

I rumors corrono e lei in versione donna d’affari scatena una sola richiesta da parte del pubblico.

Wanda Nara, la bellezza in tuta e quella domanda che..

