Gianni Boncompagni e quel vizio scandaloso. Dopo anni la verità

Gianni Boncompagni, una vita vissuta nella lussuria e negli scandali. La storia di un uomo che ha anche dato tanto alla televisione italiana.

Gianni Boncompagni ma all’anagrafe Giandomenico, nasce ad Arezzo nel 1932 e muore a Roma nel 2017. Madre casalinga e padre militare, si trasferisce con loro in Svizzera all’età di 18 anni, per 10 anni svolge diversi lavori prima di diplomarsi all’Accademia di fotografia e grafica e di intraprendere la carriera di conduttore radiofonico.

Si sposa con una donna di nome Barbara (futura autrice televisiva) la coppia ha tre figlie ma poco dopo si separa, Gianni ritorna in Italia e cresce le sue creature e nel 1964 vince il concorso Rai per programmatore di musica leggera.

Da questo momento tutta la sua carriera prendere forma e colleziona successo dopo successo, in televisione come in radio. La sua vita è piena e soddisfacente ma c’è qualcosa di cui non può fare a meno e lo segnerà per sempre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Giorgia Palmas svela un segreto ai fan. Nessuno l’avrebbe mai detto, colpo di scena

Gianni Boncompagni e quella voglia irrefrenabile di belle donne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Nina Moric ipnotizza i fan. Così non si era mai vista, senza parole – FOTO

Il mondo dei vip, il mondo dello spettacolo, da sempre ha visto nascere e morire tantissime storie d’amore che hanno fatto più o meno scalpore. Gianni Boncompagni è stato un visionario della televisione, ha portato delle vere e proprie innovazioni, ha dato idee e si è battuto in nome del progresso.

Ha contribuito con il suo modo di fare a rendere la televisione un posto più all’avanguardia, così come la radio, dando nuova verve a parecchi programmi televisivi. Tutto più o meno conosciamo quello che ha fatto nella sua straordinaria carriera e mentre partoriva idee dal nulla ha vissuto diversi amori che hanno fatto e fanno ancora chiacchierare.

Negli anni ’80 è stato accompagnato ad una nota attrice, Isabella Ferrari, quello che ha destato scalpore ed ha creato gossip è stata l’età anagrafica della ragazza che aveva solo 17 anni. Il suo sogno di fare l’attrice e diventare qualcuno nel mondo dello spettacolo era fortissimo e si è legata a quell’uomo molto più grande di lei che le ha indicato il cammino.

Gianni ha sempre precisato che il loro legame fosse di puro amore e non squallido come si poteva pensare.

Nonostante tutto Gianni è uno dei volti più noti che la televisione si è pregiata di avere.