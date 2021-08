Cameriere trovato senza vita in casa: in corso gli accertamenti dei carabinieri

Un cameriere di 46 anni è stato trovato morto nella mattinata di ieri all’interno della sua abitazione di Livorno. A lanciare l’allarme il padre.

Agghiacciante scoperta nella tarda mattinata di ieri a Livorno, dove un uomo, un cameriere di 46 anni, è stato ritrovato senza vita all’interno del suo appartamento. A far scattare l’allarme il padre del 46enne che non riusciva a mettersi in contatto con il figlio da giorni. Presso l’abitazione sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari che, una volta entrati, hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando del caso.

Livorno, cameriere di 46 anni trovato senza vita in casa: in corso gli accertamenti dei carabinieri

Un uomo è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione, sita in piazza Magenta a Livorno, nella tarda mattinata di ieri, giovedì 26 agosto.

Stando a quanto riportano fonti locali, tra cui la redazione di Livorno Today, a chiamare i soccorsi è stato il padre dell’uomo, preoccupato per le mancate risposte al telefono del figlio che non sentiva ormai da diversi giorni. Scattato l’allarme, presso l’appartamento sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118.

Leggi anche —> Terribile incidente stradale: spezzata la vita di un ragazzo di soli 17 anni

I vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione ed hanno ritrovato il corpo ormai senza vita di Paolo Becucci, cameriere 46enne originario di Siena, ma che da anni viveva a Livorno. Purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per l’uomo di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Leggi anche —> Giovane madre trovata morta in casa: a fare la drammatica scoperta il compagno

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri che ora stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause della morte dell’uomo, ancora da chiarire. In tal senso, scrive Livorno Today, il pubblico ministero di turno ha stabilito ulteriori accertamenti.

La tragedia ha sconvolto la comunità del capoluogo di provincia toscano strettasi al dolore della famiglia dell’uomo che da tempo lavorava come cameriere sulla Liburna, il traghetto in servizio sulla tratta Livorno-Capraia.