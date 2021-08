Rosaria Cannavò è in Grecia in compagnia del suo grande amore, per lei le vacanze non sono ancora terminate. Gli scatti sono strepitosi

Rosaria Cannavò dopo la partecipazione all’“Isola dei famosi” è diventata ancora più nota. Su Instagram è seguita da più di duecentomila follower che hanno avuto la possibilità di conoscerla durante il reality ed ora non la mollano più.

La showgirl condivide con il web alcuni momenti della sua vita, spesso in compagnia del suo grande amore Francesco Casagrande che la supporta e sostiene in ogni occasione.

Rosaria Cannavò, coccole e abbracci e tanta sensualità – FOTO

A quanto pare Rosaria Cannavò è molto romantica e lo fa notare ai fan postando scatti bollenti insieme al suo fidanzato. Da quello che i follower possono vedere, sembra che stia sempre in vacanza.

Adesso si trova in Grecia, a Skiathos e si gode questi giorni all’insegna del relax e della tranquillità. Semplicità e naturalezza la contraddistinguono da tutti, anche le sue foto sono sobrie e senza filtri. Il panorama e l’amore fanno da cornice.

L’ultimo post è una serie di scatti fatti al tramonto, dove la showgirl mostra prima da mangiare e poi tutto il suo romanticismo. In una foto c’è un abbraccio, in un’altra un bacio passionale.

Lei indossa un paio di jeans corti e una camicia bianca, lui pantaloni lunghi e camicia colorata. Sorrisi irresistibili e tanta bellezza. “Meravigliosi” scrive qualcuno sotto al post e poi ancora “Siete bellissimi” ed infiniti like, cuori e applausi per la coppia.

Chissà se la Cannavò tornerà in televisione in qualche altro programma o salotto, per adesso non ci sono notizie al riguardo.

La showgirl ha ben altro da fare, le vacanze non sono ancora terminate e a quanto pare l’estate continua. I fan allora proseguono a supportarla e ammirarla sui social.