Sabrina Salerno osa in ogni occasione, la sia sicurezza e la sua audacia la contraddistinguono e le consegnano la corona da regina del web.

Sabrina Salerno è un’icona per l’Italia, scoperta negli anni ’80 da Claudio Cecchetto è arrivata sul tetto dell’Europa, il suo successo non ha avuto limiti e la sua fama ha viaggiato per mari e per monti.

Durante il liceo Linguistico iniziò a bazzicare tra i concorsi di bellezza e vinse Miss Lido, per poi conquistare la fascia di Miss Liguria. Il suo esordio in televisione avvenne con “W le donne”, con al timone Amanda Lear e Andrea Giordana.

Sabrina nella sua carriera ha cantato, ballato ed anche recitato in diversi film e spettacoli teatrali, il suo debutto come cantante è nel 1986 quando con il singolo Sexy Girl, raggiunse la vetta del successo in Italia, Germania e Australia.

Il brano piacque così tanto che fu la sigla del “Festivalbar”, Sabrina ha cantato anche in coppia con Jo Squillo il brano Siamo donne, vendendo 20 milioni di dischi.

Sabrina Salerno, bomba sexy che fa esplodere i cuori dei fan

Chi segue Sabrina e chi la conosce almeno un pò, sa benissimo che la sua personalità è esplosiva, dirompente, eccessiva. La showgirl è una donna don la D maiuscola, formosa da far girare la testa e bella da paura.

A 53 anni riesce ancora a tenere testa alle giovanissime e talvolta la vittoria è schiacciante, Sabrina ha peso, misure e qualità. Tutti gli italiani sono attratti dalla sua perfezione, il suo corpo fa sognare ad occhi aperti.

Gli ultimi scatti sono da arresto cardiaco, in un tubino strettissimo nero si intravedono i capezzoli turgidi di Sabrina che con disinvoltura e sguardo malizioso guarda l’obiettivo e trafigge con lo sguardo.

Sabrina domina la scena facendo una strage tra i suoi milioni di follower.

La sua femminilità è tale che anche le donne non possono far altro che apprezzarla. Sabrina conquista la folla in un modo che solo lei riesce a fare.