“Mettiti in topless”. Vanessa Incontrada e il piccolo “incidente” con il costume. I rimedi ci sono – FOTO

Vanessa Incontrada. La presentatrice ha avuto un problema comune a moltissimi con l’abbronzatura e i segni del costume. Sapete come porvi rimedio? Le soluzioni ci sono

La talentuosa presentatrice Vanessa Incontrada ha raccolto il favore di molti grazie al suo carattere aperto, sincero e per la capacità straordinaria di apparire al meglio nella sua semplicità, rendendosi vicina al pubblico. Paladina della body positivity, non si è mai nascosta dietro artefici che camuffassero o stravolgessero il suo reale aspetto.

Ha sempre mostrato con orgoglio quelli che dalla massa vengono considerati piccoli “difetti” ma che in realtà le conferiscono fascino e sensualità. Il 23 agosto scorso ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram in cui appaiono evidenti i segni dell’abbronzatura lasciati dal costume da bagno. É un problema in cui sono incappati in tanti. Come risolvere la situazione?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Il Volo, uno dei tre sta con una bellissima conduttrice. Scopriamo chi – FOTO

Vanessa Incontrada e i segni dell’abbronzatura lasciati dal costume. Ecco i rimedi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Immaginate di dover essere presenti a un evento speciale, una cerimonia, un matrimonio o, come nel caso di Vanessa Incontrada, di dover condurre uno show importante come quello che la vedrà protagonista il 9 e il 10 settembre. Su Rai Uno, infatti, sarà al timone della 15^ edizione dei Seat Music Awards nuovamente insieme a Carlo Conti.

Le occasioni prevederanno degli abiti importanti, magari scollati, date le alte temperature estive. Risulterebbero antiestetici, quindi, i segni dell’abbronzatura lasciati dal costume. “Mettiti in topless” – suggerisce un utente alla presentatrice spagnola per evitare il problema. É un’ottima idea per prevenire. Cosa fare una volta che il danno è stato fatto?

Siamo davanti a un bivio. Si può uniformare la pelle eliminando l’abbronzatura oppure tentare di colorare la zona rimasta più chiara.

Se opterete per la prima via la parola d’ordine sarà scrub: esfoliate, dunque, la pelle con prodotti naturali (ad esempio il limone) oppure con prodotti appositi in granuli, senza essere troppo aggressivi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Mi avete rotto il c….” Fedez sbotta, il cantante non ce la fa più – FOTO

Se, invece, non siete ancora pronti a rinunciare all’abbronzatura potete scegliere di fare ricorso a lampade o abbronzatura spray. Il suggerimento è sempre quello di rivolgersi a centri estetici specializzati.

Ultima spiaggia: l’autoabbronzante. Attenzione: applicatelo solo nelle zone più decolorate ma senza esagerare. Il pericolo di diventare arancioni è dietro l’angolo.