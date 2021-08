L’influencer Alice Basso ha condiviso una foto su instagram dove appare in mare con una camicetta bianca senza reggiseno

Alice Basso è sensuale su instagram nell’ultimo scatto che la ritrae immersa nell’acqua con una camicetta bianca bagnata e si intravede il seno. Nella seconda foto però smonta tutta la sensualità con una foto in primo piano della sua faccia con gli occhiali, i capelli legati in uno chigon disordinato e una smorfia molto poco sexy. Davvero esilarante. La Basso sa essere molto auto ironica su instagram e questo la contraddistingue.

Alice Basso e il tempo in famiglia che conta

La bella influencer ha condiviso una serie di stories su instagram dove mostra che è in famiglia con i suoi genitori e i suoi figli e sta trascorrendo del tempo davvero di qualità. La cosa più bella per lei è stare con tutti loro e divertirsi insieme. Ha inquadrato suo padre con in braccio i bambini ed era contentissimo anche i bambini. L’influencer ha anche affrontato il tema del bonus 110 per la ristrutturazione della casa. Ha parlato del fatto che è da lo scorso marzo che doveva fare i lavori ma continuano a rimandare la data senza dare un motivo.

Per questo apre un dibattito sull’argomento e in molti rispondono sostenendo che anche loro hanno avuto la stessa esperienza. Purtroppo quando si tratta di bonus e aiuti dati dallo stato, sono talmente tante le persone che lo chiedono che poi è difficile soddisfare tutti. Indubbiamente questa idea ha sfiorato moltissime persone, chi aveva qualcosa da rifare in casa o addirittura una totale ristrutturazione ha pensato subito al bonus. Tuttavia al momento pare che la situazione sia in stallo, ma la Basso promette di aggiornare i fan con le prossime vicissitudini.

L’influencer è molto seguita sui suoi canali social, perciò molte persone spesso sono attive sui suoi dibattiti e interagiscono. Ha infatti 755 mila followers su instagram. Ora che ha avviato anche una linea di cosmetici sono aumentati i messaggi che riceve di persone che provano i suoi prodotti e le danno un feedback. Per il momento sono tutti commenti positivi.