La bellissima conduttrice ha pubblicato un video su Instagram ma è stata video di un incidente hot: ha mostrato il suo belvedere.

Diletta Leotta da anni è uno dei personaggi più amati e desiderati dal pubblico. Non solo conduttrice televisiva ma anche radiofonica e influencer tanto che vanta la bellezza di 7,9 milioni di followers.

In questi giorni si trova in vacanza nella sua bellissima terra, la Sicilia, dove appena riesce tra i suoi tanti impegni lavorativi fa subito ritorno.

In questi giorni ha fatto molto parlare il fatto che la bella Diletta si trovi in Sicilia senza la sua dolce metà Can Yaman che invece sta trascorrendo la sua estate in un’altra isola, la Sardegna.

Diletta sta trascorrendo queste giornate insieme alle sue amiche tra cui la bella Elodie, alla quale è molto legata.

Diletta Leotta e l’incidente hot che non sfugge ai followers

Nelle ultime Instagram Stories, Diletta si è mostrata alla guida di un furgoncino di vecchia data dove sono salite le sue amiche tra cui la cantante romana.

Le ragazze scherzavano sul fatto che non era chiaro come si azionasse il veicolo un po’ diverso dalle automobili moderne e tra una risata e l’altra si è visto il decolleté prosperoso della bella conduttrice che non è passato inosservato ai suoi followers.

Le Stories proseguono con alcuni scatti della bella Diletta che indossa un costume turchese e un copricostume bianco che fa quell’effetto vedo non vedo che manda in tilt gli utenti.

La sua è una bellezza fuori dal comune che le ha permesso di diventare una vera e propria icona con una fascino e una sensualità senza eguali.

E’ davvero impossibile resisterle e lo sa bene la stessa Diletta che non si trattiene e si mostra sempre più audace nei numerosi scatti che pubblica su Instagram.