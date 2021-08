“Rosso fuoco”. Le Donatella, Silvia Provvedi al mare è una bomba che fa girar la testa – FOTO

Silvia Provvedi de Le Donatella si sta godendo gli ultimi giorni di mare: lo scatto in bikini ha incantato i suoi numerosi followers su Instagram

Silvia Provvedi è una dei personaggi più amati del mondo dei social. La conosciamo tutti per il legame musicale che la unisce a sua sorella, con cui ha esordito tantissimi anni fa quando hanno deciso di fondare il duo canoro chiamato Le Donatella. Le due sorelle sono davvero molto unite e negli anni sono state l’uno accanto all’altro sempre, hanno superato fidanzati sbagliati e momenti difficili, uscendone sempre più forti e più unite di prima. Tra le due, Silvia è stata piuttosto sfortunata con gli uomini.

Le Donatella, Silvia Provvedi sa come conquistare tutti

Nonostante questa sua sfortuna, ad oggi Silvia è molto felice insieme a sua figlia e a sua sorella che le sta sempre vicino, non lasciandola mai da sola. Da due, sono diventate tre: stanno crescendo insieme la bambina e la stanno portando a vedere il mondo proprio come hanno fatto da sole fino a prima che arrivasse lei. Hanno vissuto un’estate magica insieme, e adesso che siamo agli sgoccioli è arrivato il momento di tirare le somme. Nell’ultimo scatto al mare Silvia sembra serena come non mai, sorridente e splendida nel suo bikini rosso. Il suo fisico ha lasciato tutti senza fiato: ogni anno, ogni estate che passa, Silvia appare sempre più bella e più in forma.

I commenti sotto all’ultimo scatto non si sprecano: nel giro di pochissimi minuti hanno ricevuto tantissimi likes ma soprattutto una marea di complimenti per una delle donne più amate del web.