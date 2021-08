Anna Tatangelo in camerino, scollatura vertiginosa: “Quanto mi coccolano” -FOTO

Anna Tatangelo esibisce ancora una volta tutta la sua sensualità, la cantante mette in mostra le sue curve da urlo su Instagram.

Protagonista indiscussa dell’estate Anna Tatangelo, che su Instagram ha regalato come di consueto immagini esaltanti per i suoi fan. La cantante ciociara, come sempre, è una icona assoluta di fascino.

Dopo un periodo di vacanza, è il momento però per lei di ritornare in pista. Anna si è esibita, ieri sera, in concerto a Noicattaro, in provincia di Bari.

Un concerto che è stato un grande successo di pubblico e che è stato da lei documentato, sul suo profilo social, con alcune stories davvero intense. Sul palco, Anna come sempre si lascia andare e tira fuori tutta se stessa.

Poche ore, la colazione il mattino dopo ed è già ora di ritornare a Roma per nuovi impegni. La Tatangelo continua ad aggiornare costantemente i suoi fan sulle sue attività e nell’ultima storia su Instagram li porta direttamente ‘dietro le quinte’.

Anna Tatangelo, tra il primo piano provocante e il momento di tenerezza: cosa succede prima di andare in onda

Anna si trova infatti negli studi per una nuova puntata di ‘All Together Now’. Un ritorno molto atteso e molto gradito per gli ammiratori, ma anche per lei, che affronta la nuova sfida con grande carica.

“Sono felice perché sono di nuovo nel mio camerino, tra poco iniziamo le prove”, spiega, non riuscendo a trattenere il sorriso. Sono contenti anche i followers, però, che possono ammirare, al solito, il fascino incontenibile di Anna. E soprattutto la sua vistosa scollatura in primo piano.

Anche con addosso una semplice maglietta, la Tatangelo lascia senza parole. Poi ‘stacca’ improvvisamente l’inquadratura e la sposta su un tavolino dove c’è una bella sorpresa per lei.

Un po’ di cibo per recuperare le energie rapidamente, tra cui anche due pacchetti di caramelle gommose. “Guardate quanto mi coccolano!”, afferma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Bella la vita” Chiara Ferragni: clamore per la riunione di famiglia, le dinamiche – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Pellegrini e il costumino cucito addosso: bellezza pazzesca – VIDEO

Un piccolo vizio che la aiuta a rilassarsi e a trovare la giusta concentrazione. Tra poco si torna in scena per una nuova stagione, ci attendiamo grandi cose da lei, attesa anche ad un nuovo programma sulle reti Mediaset.