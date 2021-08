Un ragazzo di 23 anni è morto nella mattinata di ieri a Capaci (Palermo) nel tentativo di salvare un bagnante in difficoltà in mare. Inutili i tentativi di soccorso per il 23enne.

Tragedia a Capaci, in provincia di Palermo, nella mattinata di ieri. Un ragazzo di 23 anni è morto annegato dopo essersi tuffato in mare per salvare un bagnante. Il 23enne, vedendo l’uomo in difficoltà tra le acque, non ha esitato e si è lanciato tra le onde. Portato a riva, il giovane è stato soccorso dal personale medico del 118 che, purtroppo, dopo svariati tentativi di rianimazione ne ha constatato il decesso. Su quanto accaduto stanno ora indagando i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorsi.

Palermo, si tuffa in acqua per salvare un bagnante: ragazzo di 23 anni muore annegato

Un gesto eroico è costato la vita ad un ragazzo che aveva provato a salvare un uomo in difficoltà in mare. È accaduto nella mattinata di ieri, domenica 29 agosto, a Capaci, comune in provincia di Palermo.

La vittima è Luca Carollo, 23enne residente a Torretta. Il giovane, secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione di Palermo Today, aveva notato un bagnante annaspare a largo e, senza esitare, si è tuffato insieme ad un amico. Quest’ultimo, però, intuendo di non potercela fare, è tornato indietro. Allertati dai presenti, i bagnini di due lidi vicini sono intervenuti riuscendo a salvare il bagnante che non avrebbe riportato conseguenze. Il 23enne è stato, invece, recuperato da alcuni presenti in prossimità della riva.

Sulla spiaggia sono arrivati in pochi minuti, dopo la segnalazione, gli operatori sanitari del 118. I medici hanno provato a rianimare a lungo Carollo, ma ogni tentativo è risultato vano. Alla fine, lo staff sanitario si è dovuto arrendere costatandone il decesso.

Intervenuti, scrive Palermo Today, anche i carabinieri che hanno avviato le indagini e stanno svolgendo tutti gli accertamenti sul caso per chiarire i contorni della drammatica vicenda.