Shaila Gatta, l’outfit scopre il suo lato più bello: pazzesca – FOTO

Shaila Gatta incanta sempre più, la bellissima fitness model infatti lascia tutti senza fiato scoprendo il suo lato più audace.

Niente da ridire a Shaila Gatta, la bellissima ex velina che con i suoi scatti manda in estasi il web. Il suo profilo social – costantemente aggiornato – racchiude in sé foto e video dai contenuti frizzanti e assolutamente incantevoli. La protagonista è sempre lei, Shaila che viene immortalata non solo nei momenti dedicati al fitness ma anche durante il meritato relax e tanto divertimento.

La Gatta infatti ama interagire coi suoi numerosissimi followers, 808 mila – sempre più vicina al milione – e interviene quando i commenti le destano particolare stupore. Il suo ultimo post è a dir poco mozzafiato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elodie insieme al noto regista, un sorriso da favola che blocca il web – FOTO

Shaila Gatta, il top striminzito non nasconde il dettaglio fisico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Incredibile”: Beyoncé, il tubino nero più esplosivo. Tripudio di curve, fan in estasi – FOTO

Lo scatto è di pochi minuti fa ma appare già virale. L’outfit scelto dalla ex velina non passa inosservato. Casual, morbido ma assolutamente trendy che non occulta la bellezza di Shaila. Total grey possiamo definire la mise composta da top mini smanicato a costine e super attillato tanto da mettere in mostra il lato A di Shaila. Anche l’addome scolpito e super invidiato emerge con prepotenza in primo piano creando un effetto sportivo e seducente.

Il pantalone con elastico conferisce comfort ed è perfetto insieme alle sneakers delle stesse tonalità, il contrasto è dato dalla borsa nera in pelle Dior. I capelli sono sciolti e fluenti ed il sorriso della Gatta illumina tutto ciò che la circonda, un bellissimo panorama naturale che ha catturato la stessa attenzione della ballerina che ha infatti scritto sul punto: “Miami or Paestum?”

I followers ne approfittano per augurarle delle splendide vacanze campane senza però non tralasciare gli apprezzamenti per la sua bellezza, elogiandone altresì lo stile; in molti hanno notato le scarpe peculiari indossate.

Da parte della diretta interessata ancora nessuna risposta ai suoi fedelissimi followers, peraltro in costante aumento, merito di un fisico elevato a fonte di ispirazione ed una dolcezza ed empatia che contraddistinguono la bellissima 25enne.