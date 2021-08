Un cambio di rotta improvviso per Barbara D’Urso, secondo Pier Silvio Berlusconi potrebbe non essere più lei a guidare la nuova trasmissione.

Mentre il nuovo palinsesto della stagione televisiva 2021-2022, riguardante Mediaset, ed ancor più precisamente Canale 5 è in procinto di essere ultimato, e di cui la conduttrice Barbara D’Urso si è affermata nel corso di questi ultimi anni, sempre “col cuore”, come sua indiscussa reginetta, pare si sia giunti ad una decisione drastica ed improvvisa.

In seguito alla conferma della nota trasmissione, interrottasi 2008 e andata in onda fino ad allora sulla rete Rai, de “La Talpa“. La ripresa dello show, prevista per la prossima stagione autunnale, conta di intrattenere con maggior vigore il pubblico della rete. Qui inizierebbe, dunque, lo zampino di Barbara nazionale propostasi come sua conduttrice ed il parere, invece, in tal merito da parte dei rispettivi vertici televisivi. “Barbara sarà la nuova conduttrice de ‘La Talpa’?“.

Barbara D’Urso, arriva la drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi

Difatti, pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale propagatosi da parte della rete a riguardo della ripresa del noto reality show di casa Rai Due, e della sua nuova conduttrice, la stessa Barbara, Mediaset pare abbia repentinamente fatto un deciso passo indietro. Il quale comprenderebbe, perciò, l’esclusione definitiva della protagonista partenopea da tali futuri giochi Mediaset.

L’unica notizia a donare un po’ di conforto all’amato pubblico della conduttrice sarà però il suo imminente rientro sul piccolo schermo. Eppure, nonostante la filettatura di alcuni palinsesti finora incredibilmente gettonati, quali “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, lei stessa ha tenuto a definirsi “pronta” a riprendere il ritmo. Nonostante le preziose vacanze in corso, attraverso uno dei suoi ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram.

A proposito, infine, della prossima edizione del “Grande Fratello Vip”, guidata nel 2003 dalla D’Urso, ed ora da Alfonso Signorini é prevista per la sua messa in onda a partire dal mese di settembre, avrà modo di allungare il suo periodo di durata, segnando in tal maniera un record nella storia dal suo esordio nei primi mesi del 2000.