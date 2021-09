Ferragnez, lite furiosa davanti agli occhi di tutti. I dettagli di un momento no – FOTO

I Ferragnez sono stati protagonisti di una brutta lite davanti gli occhi di tutti. La foto della discussione ha fatto subito il giro del web.

Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia più amata d’Italia. L’impenditrice digitale di Cremona e il rapper milanese sono stati paragonati ai reali William e Kate nostrani e contano milioni di followers.

Attivissimi sui social i due influencer condividono ogni giorno attimi di vita quotidiana dove si mostrano innamorati e complici insieme ai loro figli Leone e Vittoria.

Dunque gli utenti sono abituati a vederli sempre nel loro rapporto idilliaco, sereno e molto unito e vederli discutere così animatamente ha lasciato tutti interdetti.

Questo scatto della loro accesissima discussione ha fatto il giro del web e ha preoccupato, e non poco, i numerosissimi fa della coppia.

La lite furibonda tra i Ferragnez

I due coniugi si trovavano sullo Yacht in Costiera Amalfitana dove hanno trascorso gli ultimi giorni di vacanza, in seguito al lungo soggiorno in Costa Smeralda condiviso con amici e parenti.

Ma durante la crociera in Campania qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto e tra i due è scoppiata una lite nella quale hanno sfogato tutta la loro rabbia.

Il settimanale ”Chi” ha immortalato Chiara Ferragni e Fedez intenti a litigare sul pontile dello yacht.

I Ferragnez non se le sono mandati di certo a dire, gesticolando in maniera molto animata. Tuttavia il battibecco tra i due deve essere già rientrato perché nei giorni subito successivi la coppia si è mostrata di nuovo unita e più complice che mai.

Tra l’altro in questi giorni Chiara e Federico si stanno apprestando a festeggiare il loro terzo anniversario di matrimonio e si prevede una romanticissima sorpresa. Nulla da temere, dunque, per la coppia più amata d’Italia.