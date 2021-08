La bella showgirl Dayane Mello ha condiviso due foto dove appare in bikini con un background in stile circo

Dayane Mello è bellissima e sensuale su instagram con indosso dei bikini sexy e con alle spalle un set pazzesco. I commenti per la showgirl sono infiniti:”I see you in my dreams”, “dea”, “Stupenda meravigliosa”. La Mello ha avuto un estate bellissima e ricca di avventure. Ha fatto sup in acqua, ha lavorato ad alcune campagne promozionali con shooting meravigliosi e si è goduta del relax a bordo di yacht di lusso e alberghi magnifici.

LEGGI ANCHE>>>“Divina”: Melita Toniolo scopre le curve stratosferiche, la sfilata da urlo fa impazzire tutti – VIDEO

Dayane Mello tra lutti e lavoro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “E chi ti perde… complimenti”, Monica Bertini “pressing” di classe ed eleganza: bomba sexy – FOTO

La showgirl ha trascorso un anno di successi ma anche di terribili perdite. Ha partecipato al Grande Fratello Vip e a poche settimane dalla fine del programma ha ricevuto la terribile notizia della morte del giovane fratello per un incidente stradale. Questa notizia ha scosso la modella ma ha voluto continuare il percorso nel reality. Ha sempre dichiarato che il fratello avrebbe voluto così. Per loro il lavoro è sempre stato essenziale perché arrivavano da una realtà complicata. Quando era piccola viveva in Brasile con la madre e i fratelli e la madre era costretta a prostituirsi per poter ottenere dei soldi per sfamare i figli.

Dopo questa terribile perdita ne arriva purtroppo un altra, quella proprio della madre Ivone. Un altro duro colpo per Dayane che deve affrontare due lutti a distanza di poco tempo. Con la mamma aveva un rapporto conflittuale, difficile perché l’aveva abbandonata e la sua infanzia è stata terribile. Tuttavia era pur sempre sua madre e la notizia l’ha colpita profondamente. La modella è quindi tornata per un periodo in Brasile per stare accanto alla famiglia. Inoltre ha ricevuto anche un offerta di lavoro mentre era lì. La bella Mello è stata infatti contattata dal programma brasiliano La Fattoria.

Questa estate ha portato anche amore alla Mello che ha trascorso un periodo dell’estate con l’imprenditore Andrea Turino. Tra i due sembrava essere nato qualcosa di unico e importante. Ma al quanto pare la loro storia sarebbe finita e lei si frequenterebbe già con un altro. Si tratta del modello Alexandre Cunha. La modella ha condiviso tempo fa una foto mentre dava un bacio al modello.