Martina Colombari, in bikini a 46 anni fa impallidire le giovani modelle. Il fisico perfetto di Miss Italia ’91 rasenta la fantasia, bellezza intramontabile: nessuna come lei

Considerata una delle più grandi bellezze italiane di tutti i tempi, Martina Colombari a soli 16 anni inizia una brillante ed impareggiabile carriera nel mondo della moda. Annoverata tra le top model internazionali del decennio, calca le passerelle più prestigiose, come per le sfilate di Roberto Cavalli, Gianni Versace e Giorgio Armani.

Anche le note riviste del settore riservano uno spazio alla sua divina immagine, entrata come simbolo di eleganza nell’immaginario collettivo. Tra le indossatrici più richieste e longeve, svolge per 20 anni la professione, affermandosi anche nell’ambito della televisione e del cinema.

La conduttrice, attrice ed ex modella ha dedicato molto del suo impegno al sociale, sensibilizzando su temi importanti, quali l’adozione a distanza e i disturbi alimentari, facendosi anche promotrice di “Giochi senza frontiere” e dei suoi obiettivi. Intraprendente e talentuosa, è di ispirazione positiva al pubblico che la segue, comprendente uomini e donne di fasce generazionali differenti.

Il suo profilo Instagram rispecchia il suo successo, con un esercito di followers costantemente incantati ad ogni suo post. L’ultimo scatto condiviso ha perturbato gli animi sul social, dove sfoggia un fisico incredibile che rispecchia la metà dei suoi anni.

Martina Colombari, splendente bellezza naturale

Martina Colombari saluta il mese di agosto e le vacanze, forse l’intera estate, con un post su Instagram che lascia i fan senza respiro. Due scatti della sua impareggiabile e splendente immagine, indimenticabile da quella vittoria al concorso di bellezza Miss Italia del 1991. Oggi ha 46 anni ed un fisico pazzesco, che non presenta la parvenza di inestetismi o segni del tempo, ma solo il naturale equilibrio delle forme. Tonica e curvilinea, la sua silhouette raggiunge la perfezione dell’armonia, che incontra la sua massima espressione in quei lineamenti che continuano ad ammaliare ed incantare per straordinarietà.

Non manca mai il sorriso lucente, che regala parte della sua distintiva positività al web, costretto ad inchinarsi davanti alla sua intramontabile ed affascinante bellezza: “Sei un vero capolavoro“, “Perfetta”, “Bellissima e sempre solare“.