“Il paradiso…”, Paola Iezzi fa troppo caldo quì. Tutta bagnata e topless con i filtri inevitabile: vietata ai minori – FOTO

La cantautrice Paola Iezzi, celebre artista del “duetto” sanremese con Chiara ha fatto sogna i suoi fan ad occhi aperti: dettagli da censura.

Meglio conosciuta come la cantautrice “mora” del celebre duetto, con Chiara, la favolosa Paola Iezzi ha incantato tutti come un fulmine a ciel sereno.

L’artista dalla gola profonda e una voce sublime e melodiosa ha convinto tutti in occasione di un primo piano su Instagram che mette in evidenza i lati più segreti e sensuali del suo repertorio.

“The Queen of Italy” la definisce qualche suo fan, letteralmente impietrito di fronte ad una bellezza, figlia di Madre Natura che ha già dimostrato in passato di non avere rivali. Dal canto alle caratteristiche da censura del suo repertorio fisico, il passo è davvero molto breve.

Paola non ha conosciuto freni nell’ultima occasione via Instagram. Dove la sua notorietà è in nettissima rampa di lancio, al cospetto di 86,4 mila followers al seguito. Un “bottino” niente male, ma destinato a crescere senza se e senza ma

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elisabetta Gregoraci è stata “beccata”. Il peccato della bella soubrette – FOTO

Paola Iezzi, primo piano straripante su Instagram: che spettacolo

PER VEDERE LA FOTO DI PAOLA IEZZI, VAI SU SUCCESSIVO