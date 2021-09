Miriam Leone. L’attrice siciliana ha pubblicato un post su Instagram che invita all’auto accettazione e all’amore verso se stessi. Ha generato numerose polemiche a cui ha risposto a viva voce, tramite video

L’attrice siciliana Miriam Leone è senza dubbio una fuori classe nel panorama cinematografico italiano. É fresca vincitrice di un Nastro d’Argento come Miglior interprete femminile in un film commedia per “L’amore a domicilio”.

Stacanovista, poche vacanze per lei durante quest’estate che ha trascorso quasi interamente sul set. La vedremo presto in sala, il prossimo 14 ottobre, con il film “Marilyn ha gli occhi neri”, a fianco del celebre Stefano Accorsi. Grande attesa per la pellicola “Corro da te”. Nel cast anche Pierfrancesco Favino e Michele Placido. A dicembre finalmente potremo ammirarla nei panni di Eva Kant nella pellicola dei Manetti bros dedicata al ladro “Diabolik”.

Ieri l’attrice ha fatto gran parlare di sè. Scopriamo il motivo.

Miriam Leone: il post della discordia e la risposta intelligente che zittisce tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Ieri, 31 agosto, Miriam Leone ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram (1,4 milioni di utenti) una foto in cui viene ritratta di schiena, associando un’eloquente didascalia in cui elogia l’amore verso se stessi.

Si leggono (in sintesi) le seguenti parole: “IO NON RITOCCO… ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e …) e a un certo punto LIBERARSI, ACCETTARSI, che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla”

L’attrice siciliana invita il suo pubblico a non strafare con filtri e artefici nel plasmare la propria immagine, di non rendersi schiavi di simili stratagemmi, sottolineando come lei stessa si mostri sempre senza trucco, nella sua autenticità.

Da qui la polemica. Miriam Leone è una bellissima donna, vincitrice addirittura del titolo di Miss Italia nel 2008. Molti commenti al vetriolo sono apparsi nella sua bacheca adducendo quanto sia facile per lei parlare poiché dotata di caratteristiche naturali non comuni a tutti.

L’attrice non ha aspettato che la polemica si affievolisse e ha voluto rispondere all’ondata di messaggi (molti aggressivi e maleducati) che le sono arrivati.

“Non voglio giustificarmi ma confrontarmi con il mio pubblico. L’aggressività mi preoccupa. Le rivoluzioni vanno fatte, soprattutto nella condizione femminile o nelle minoranze, con intelligenza, con dolcezza, con savoir-faire e con classe” – ha detto Miriam Leone.

Ha poi proseguito: “Stiamo attenti a non cadere nella dissociazione da noi stessi. Mi è dispiaciuto sentirmi dire, in particolar modo dalle ragazze, ‘Facile per te parlare’. Ma cosa pensate che sia facile nella mia vita? Cosa sapete realmente di me?”.

“Non potrei essere diversa da quello che manifesto, per cui non mi colpiscono personalmente commenti che ricevo. Mi colpisce, a livello sociologico, l’aggressività e la mancanza totale di garbo. Non pretendo assolutamente che tutti capiscano il mio messaggio, però state attenti quando manifestate il vostro pensiero e cercate di avere un senso del pudore della vostra ignoranza. Non siete stanchi di essere così?” – ha sentenziato con eleganza l’attrice.