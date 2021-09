Royal Family, novità inaspettata: in arrivo il trasloco che cambia tutto

Trasloco imminente per una tra le coppie più famose della Royal Family. Ecco chi sta per preparare le valigie e affronterà un nuovo capitolo di vita.

Arriva settembre ed è subito tempo di cambiamenti? Anche nella Royal Family si sente la fine dell’estate che porta con sé la voglia di nuovi progetti e prospettive.

Questa volta il cambiamento riguarda un trasferimento in quanto secondo i rumors tra i reali una coppia sarebbe prossima a fare scatoloni e valige. Si tratta di William, Kate e i loro splendidi tre figli, George, Charlotte e Louis, pronti a dire addio alla loro abitazione londinese per approdare a Windsor.

Royal Family: cambio di casa per i Duchi di Cambrige

William e Kate sono nei preparativi per un grande trasloco. La coppia è solita vivere tra la casa di Londra e quella di Norfolk, regalo nuziale, dove passano il tempo rimanendo lontano dagli obiettivi dei riflettori. Pertanto sembra essere giunto il momento per la famiglia dei Duchi di Cambridge di passare a una residenza più vicina all’amata casa di campagna.

Windosor sembra essere la decisione della coppia in quanto permetterebbe loro di non sottoporsi più ai lunghi viaggi per andare da Norfolk a Londra, soprattutto quando sorgono impegni reali urgenti. Inoltre in questa nuova sistemazione i figli potrebbero crescere immersi nella natura e studiare alla Thomes’s Battersea School.

A tutto questo poi non da ultimo la famiglia di William si avvicinerebbe molto alla Regina. Elisabetta a seguito della diffusione della pandemia ha spostato la sua base da Bukingham Palace al lussuoso castello di Windosor, meta in cui sta ritornando dopo le vacanze estive a Balmora, le prime trascorse da vedova.

La nuova sistemazione sarebbe per William e Kate un perfetto compromesso che porterebbe inoltre permetterli di avere un ruolo di maggiore rilievo nella Royal Family, diventando sempre più intimi con la sovrana.

Secondo i tabloid inglesi i Duchi starebbero valutando tutte le ipotesi, ma sembra che la scelta di Windsor sia per ora quella preferita dalla coppia.