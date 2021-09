“Come mi guardi tu nessuna…” Diletta Leotta, lo sguardo sensuale: è una dea di bellezza – FOTO

Diletta Leotta è sempre sulla cresta dell’onda con le sue foto condivise sui social: l’ultimo post è qualcosa di divino, una bellezza estrema dagli occhi profondi

La conduttrice e inviata di Dazn Diletta Leotta è un piacere non solo per gli appassionati del mondo del pallone mentre la guardano commentare l’inizio e la fine delle gare del campionato di Serie A. Ma è anche una gioia per chi non segue il calcio e ne vuole solo ammirare la bellezza degli scatti condivisi sui social network.

La bella giornalista sportiva questa volta lascia a bocca aperta i suoi fan con il fascino dei suoi occhioni scuri e intensi e non solo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Calpestami”, Annalisa: la minigonna è inguinale e lo stivale illegale: donna pazzesca – FOTO

Diletta Leotta strega i follower con lo sguardo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, la Lamborghini le “mostra” e Gianni ammira la “mercanzia“ – FOTO

La giornalista della TV di streaming online Dazn ha quindi condiviso questo scatto in cui assume un’aria malinconica visto la fine dell’estate. Scrive infatti come didascalia che accompagna la foto un verso della famosa canzone dei Righeira “L’estate sta finendo“, cult riproposto spesso da molti sui social proprio quando la bella stagione sta per volgere al termine.

Uno degli utenti di Instagram ha commentato la sua immagine dagli occhi profondi con addosso un costume intero nero con una frase molto romantica tutta per lei: “Come mi guardi tu, nessuna…”.

E in effetti sembra che Diletta stia guardando ognuno dei suoi ammiratori con i suoi occhioni bellissimi e profondi, lasciando che tutti possano sognare di stare anche solo per un attimo con lei.

Con il campionato della massima serie calcistica iniziato la Leotta ha ripreso il suo lavoro e i suoi seguaci hanno la possibilità di rivederla anche in TV o online su Dazn, commentando le gare, vestita in maniera sempre impeccabile e sensuale.

Una gioia per gli appassionati di questo sport, che magari soffrono meno quando la loro squadra perde al cospetto della bellezza della bionda inviata a bordo campo per commentare le partite più importanti.